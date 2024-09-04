https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/rusya-ticaretini-avrupadan-asyaya-yonlendirdi-asyanin-payi-son-10-yilda-yuzde-66a-cikti-1087615078.html

Rusya ticaretini Avrupa’dan Asya’ya yönlendirdi: Asya’nın payı son 10 yılda yüzde 66’a çıktı

Rusya ticaretini Avrupa’dan Asya’ya yönlendirdi: Asya’nın payı son 10 yılda yüzde 66’a çıktı

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Gümrük Servisi Başkan Yardımcısı İvin, Asya ülkeleriyle ticaretin 2014-2024 döneminde yüzde 29’dan yüzde 66’a yükseldiğini, Avrupa ülkeleriyle... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T07:21+0300

2024-09-04T07:21+0300

2024-09-04T07:44+0300

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Vladivostok kentindeki Doğu Ekonomik Forumu’nda konuşan Federal Gümrük Servisi Başkan Yardımcısı Vladimir İvin, Rusya’nın dış ticaretini radikal bir şekilde Avrupa’dan Asya’ya yönlendirdiğine dikkat çekti.İvin, “10 yıl önce Avrupa Birliği, yani batı yönü, ticaretimizin yüzde 47'sini, Asya da sadece yüzde 29'unu oluşturdu. Şimdi Asya yüzde 66'sını, Avrupa Birliği ise sadece yüzde 11'ini oluşturuyor” ifadesini kullandı.Çin hariç Asya ülkelerinin 2014’te yüzde 18'lik bir paya sahipken, Çin’in tek başına yüzde 11'lik paya sahip olduğunu anımsatan yetkili, günümüzde bu dağılımın daha farklı olduğunu kaydederek, “Çin yüzde 34, diğer Asya ülkeleri yüzde 32” dedi.Daha önce Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Moskova ve Pekin’in 2024’te ikili ticarette yeni rekora imza atabileceğini dile getirmişti.Doğu Ekonomik Forumu bu yıl 3-6 Eylül’de Rusya’nın Vladivostok kentinde, Uzakdoğu Federal Üniversitesi’nin kampüsünde düzenleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/putin-9-dogu-ekonomik-forumuna-katilacak-1087579072.html

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rusya, asya, çin, avrupa, avrupa birliği, batı, ticaret, gümrük, anton siluanov, vladivostok, doğu ekonomik forumu (eef)