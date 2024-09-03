Putin, 9. Doğu Ekonomik Forumu'na katılacak

Türkiye
SON DAKİKA | İstanbul'da eğitim uçağı iniş esnasında pistten çıktı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Eurostat verilerine göre kitap okuma oranı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Okullarda not enflasyonu: ‘Şişirilmiş notlar ülkesi olmayalım’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Müzisyen Olga Napoli stüdyo konuğumuz
12:06
83 dk
HABER MASASI
Haber Masasında bu hafta dosya konumuz yeni eğitim öğretim yılı...
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Okula başlama sürecinde velilerin dikkat etmesi gereken psikolojik adımlar
14:05
55 dk
SESLİ HABER
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Yeni önlemlerimiz var
15:30
2 dk
SESLİ HABER
Polonya lideri Kuzey Akım iddialarını yalanladı
15:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Paşinyan dünyadaki gidişatı ne kadar kötü ve eksik okuduysa, Aliyev de o kadar doğru okudu’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
TSK tarihinde bir ilk: Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları birincileri kadınlar
17:41
1 dk
SESLİ HABER
Brezilya'dan X'e yaptırım geldi
17:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Sırbistan lideri Vucic'ten Rusya ile dostluk açıklaması
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez sağ parti kazandı
18:26
1 dk
SESLİ HABER
Konutta düşüş kira fiyatlarına ne zaman yansıyacak?
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Rus uçakları Suriye’de militanların üslerini vurdu
18:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Vedat Milor trafik kazası geçirdi: Emniyet kemeri ve hava yastığı sayesinde kurtuldu
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Bakan Işıkhan’dan belediyelere uyarı
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Gürcistan'ın eski başbakanından seçim öncesi anayasal çoğunluk açıklaması
20:06
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanından kışlık konserve hazırlayanlara uyarı: Ölümle sonuçlanabilir
20:33
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye ekmek tüketiminde tek başına koşan bir atlet!'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sağlıkta özelleşme hastaya yaramadı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Cemaat yurduna gönderilen afetzede çocukların akıbeti ne oldu?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
19 ay geçti, eğitimde sorunlar aynı
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Bakan Tekin'den 20 bin öğretmen ataması açıklaması
17:39
1 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan altı İsrail askerinin infazına yönelik açıklama geldi
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Osimhen’in Galatasaray’a gelişi rekor kırdı
18:10
1 dk
SESLİ HABER
5 milyon lira ve üzeri ödenmemiş vergi ve cezalar kamuya açıklanacak
18:25
1 dk
SESLİ HABER
MİT, MOSSAD’ın saha elemanını yakaladı
18:35
2 dk
SESLİ HABER
Harkov Bölgesi Rus Yönetimi Başkanı Gançev: Ukrayna, esir takaslarını engelliyor
18:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/putin-9-dogu-ekonomik-forumuna-katilacak-1087579072.html
Putin, 9. Doğu Ekonomik Forumu'na katılacak
Putin, 9. Doğu Ekonomik Forumu'na katılacak
Sputnik Türkiye
Putin, Vladivostok'ta düzenlenen 9. Doğu Ekonomik Forumu'na katılacak. Rus lider, Malezya Başbakanı İbrahim, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Wang ve Sırbistan... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T11:22+0300
2024-09-03T11:23+0300
ekonomi
vladimir putin
doğu ekonomi forumu
doğu ekonomik forumu
doğu ekonomik forumu (eef)
vladivostok
uzak doğu federal üniversitesi
enver ibrahim
wang zhen
aleksandr vulin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/03/1087576192_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bc5c5ff0f0f726573a0a2b9eb321934e.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4-5 Eylül'de Uzak Doğu Federal Bölgesi'nin Vladivostok kentine bir çalışma gezisi yaparak 9. Doğu Ekonomik Forumu'na katılacak. Bugün kapılarını açan ve ana teması 'Uzak Doğu-2030. Fırsatlar Yaratmak İçin Güçlerimizi Birleştirelim' olarak belirlenen Doğu Ekonomik Forumu, Rusya lideri Putin de dahil önemli konukları ağırlayacak. Putin, yarın Doğu Ekonomik Forumu marjında Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Wang Zhen ve Sırbistan Başbakan Yardımcısı Aleksandr Vulin ile görüşmeler yapacak.Rusya Devlet başkanı, öncelikli kalkınma bölgelerindeki kendi imalathanelerini açmaya hazırlanan sakinlerin video konferans yoluyla bağlanacağı ve Uzak Doğu'nun kalkındırılmasına yönelik çalışmaların sonuçlarının ele alınacağı interaktif sunumunu izleyecek ve Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde altyapının geliştirilmesi konusunda bir toplantı yapacak. Putin, yarın Primorskiy Kray Valisi Oleg Kojemyako ile bir çalışma toplantısı da yapacak.5 Eylül'de ise Putin, Enver İbrahim ve Wang Zhen'le birlikte Doğu Ekonomik Forumu'nun ana oturumuna katılacak. Putin'in oturumda bir konuşma yapması ve ardından gündemdeki önemli konularla ilgili soruları yanıtlaması bekleniyor.Doğu Ekonomik Forumu bu yıl 3-6 Eylül’de Rusya’nın Vladivostok kentinde, Uzakdoğu Federal Üniversitesi’nin kampüsünde düzenleniyor.
vladivostok
malezya
çin
çin halk cumhuriyeti
sırbistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/03/1087576192_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_93dac04be6800ce972a213338bf617b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, doğu ekonomi forumu, doğu ekonomik forumu, doğu ekonomik forumu (eef), vladivostok, uzak doğu federal üniversitesi, enver ibrahim, wang zhen, aleksandr vulin, malezya, çin, çin halk cumhuriyeti, sırbistan
vladimir putin, doğu ekonomi forumu, doğu ekonomik forumu, doğu ekonomik forumu (eef), vladivostok, uzak doğu federal üniversitesi, enver ibrahim, wang zhen, aleksandr vulin, malezya, çin, çin halk cumhuriyeti, sırbistan

Putin, 9. Doğu Ekonomik Forumu'na katılacak

11:22 03.09.2024 (güncellendi: 11:23 03.09.2024)
putin doğu ekonomi formu
putin doğu ekonomi formu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
Abone ol
Putin, Vladivostok'ta düzenlenen 9. Doğu Ekonomik Forumu'na katılacak. Rus lider, Malezya Başbakanı İbrahim, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Wang ve Sırbistan Başbakan Yardımcısı Vulin'le bir araya gelecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4-5 Eylül'de Uzak Doğu Federal Bölgesi'nin Vladivostok kentine bir çalışma gezisi yaparak 9. Doğu Ekonomik Forumu'na katılacak.

Bugün kapılarını açan ve ana teması 'Uzak Doğu-2030. Fırsatlar Yaratmak İçin Güçlerimizi Birleştirelim' olarak belirlenen Doğu Ekonomik Forumu, Rusya lideri Putin de dahil önemli konukları ağırlayacak.

Putin, yarın Doğu Ekonomik Forumu marjında Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Wang Zhen ve Sırbistan Başbakan Yardımcısı Aleksandr Vulin ile görüşmeler yapacak.

Rusya Devlet başkanı, öncelikli kalkınma bölgelerindeki kendi imalathanelerini açmaya hazırlanan sakinlerin video konferans yoluyla bağlanacağı ve Uzak Doğu'nun kalkındırılmasına yönelik çalışmaların sonuçlarının ele alınacağı interaktif sunumunu izleyecek ve Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde altyapının geliştirilmesi konusunda bir toplantı yapacak.

Putin, yarın Primorskiy Kray Valisi Oleg Kojemyako ile bir çalışma toplantısı da yapacak.

5 Eylül'de ise Putin, Enver İbrahim ve Wang Zhen'le birlikte Doğu Ekonomik Forumu'nun ana oturumuna katılacak. Putin'in oturumda bir konuşma yapması ve ardından gündemdeki önemli konularla ilgili soruları yanıtlaması bekleniyor.

Doğu Ekonomik Forumu bu yıl 3-6 Eylül’de Rusya’nın Vladivostok kentinde, Uzakdoğu Federal Üniversitesi’nin kampüsünde düzenleniyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала