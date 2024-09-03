Putin, 9. Doğu Ekonomik Forumu'na katılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4-5 Eylül'de Uzak Doğu Federal Bölgesi'nin Vladivostok kentine bir çalışma gezisi yaparak 9. Doğu Ekonomik Forumu'na katılacak.



Bugün kapılarını açan ve ana teması 'Uzak Doğu-2030. Fırsatlar Yaratmak İçin Güçlerimizi Birleştirelim' olarak belirlenen Doğu Ekonomik Forumu, Rusya lideri Putin de dahil önemli konukları ağırlayacak.



Putin, yarın Doğu Ekonomik Forumu marjında Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Wang Zhen ve Sırbistan Başbakan Yardımcısı Aleksandr Vulin ile görüşmeler yapacak.



Rusya Devlet başkanı, öncelikli kalkınma bölgelerindeki kendi imalathanelerini açmaya hazırlanan sakinlerin video konferans yoluyla bağlanacağı ve Uzak Doğu'nun kalkındırılmasına yönelik çalışmaların sonuçlarının ele alınacağı interaktif sunumunu izleyecek ve Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde altyapının geliştirilmesi konusunda bir toplantı yapacak.



Putin, yarın Primorskiy Kray Valisi Oleg Kojemyako ile bir çalışma toplantısı da yapacak.



5 Eylül'de ise Putin, Enver İbrahim ve Wang Zhen'le birlikte Doğu Ekonomik Forumu'nun ana oturumuna katılacak. Putin'in oturumda bir konuşma yapması ve ardından gündemdeki önemli konularla ilgili soruları yanıtlaması bekleniyor.



Doğu Ekonomik Forumu bu yıl 3-6 Eylül’de Rusya’nın Vladivostok kentinde, Uzakdoğu Federal Üniversitesi’nin kampüsünde düzenleniyor.