Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri eğitim ve silah üretim tesisleri vuruldu, iki köy özgürleştirildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye ekmek tüketiminde tek başına koşan bir atlet!'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: ‘Bu veriler sadece yoksullaşma hızımızda düşüş olduğunu anlatıyor’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Cemaat yurduna gönderilen afetzede çocukların akıbeti ne oldu?
11:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
19 ay geçti, eğitimde sorunlar aynı
12:05
84 dk
HABER MASASI
Haber Masasında bu hafta dosya konumuz yeni eğitim öğretim yılı...
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
CHP Kurultayı'nda neler olacak?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'Türkiye, BRICS çatısındaki Yeni Kalkınma Bankası'na üyelik başvurusu yaparsa şaşırmam'
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Bakan Tekin'den 20 bin öğretmen ataması açıklaması
17:41
1 dk
ÖZEL HABER
Çuval eylemi Türkiye’ye neleri hatırlattı?
17:53
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Osimhen’in Galatasaray’a gelişi rekor kırdı
18:16
1 dk
SESLİ HABER
5 milyon lira ve üzeri ödenmemiş vergi ve cezalar kamuya açıklanacak
18:30
1 dk
ÖZEL HABER
Motokros heyecanı dorukta: Türkiye’ye daha önce kimler geldi?
18:42
3 dk
SESLİ HABER
Harkov Bölgesi Rus Yönetimi Başkanı Gançev: Ukrayna, esir takaslarını engelliyor
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Konya'da ortaya çıkan iskeletler hakkında araştırma başlatıldı
19:16
1 dk
SESLİ HABER
MİT, MOSSAD’ın saha elemanını yakaladı
19:24
2 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi'den ABD'ye Ukrayna uyarısı
19:33
1 dk
ÖZEL HABER
Ölümle tehdit edilen gazeteci Murat Ağırel Radyo Sputnik’e konuştu
19:40
3 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı’ndan Halk Sağlığı Haftası’nda aşı çağrısı
19:50
2 dk
SESLİ HABER
Konya'da ortaya çıkan iskeletler hakkında araştırma başlatıldı
19:54
1 dk
SESLİ HABER
Pasifik ülkesinden Telegram’a soruşturma
20:15
1 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan altı İsrail askerinin infazına yönelik açıklama geldi
20:28
1 dk
ÖZEL HABER
Ölümle tehdit edilen gazeteci Murat Ağırel Radyo Sputnik’e konuştu
20:39
3 dk
ÖZEL HABER
Ölümle tehdit edilen gazeteci Murat Ağırel Radyo Sputnik’e konuştu
06:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Dünyanın en özgür ülkesi Finlandiya, en zayıf ülkesi ise Suriye
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ankara Tabip Odası’ndan okullarda çocuklara ücretsiz yemek çağrısı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
ÖZEL HABER
Çuval eylemi Türkiye’ye neleri hatırlattı?
11:24
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ÖZEL HABER
Motokros heyecanı dorukta: Türkiye’ye daha önce kimler geldi?
11:44
3 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
e-Ticarette tüketici nelere dikkat etmeli?
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir askerden Kursk itirafı: Nükleer santral patlatılacaktı
18:10
1 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan ABD arabulucuğu açıklaması: Yeni bir girişime gerek yok
18:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın dış ticaretinde Asya'nın payı arttı
19:09
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-askeri-egitim-ve-silah-uretim-tesisleri-vuruldu-iki-koy-1087631098.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri eğitim ve silah üretim tesisleri vuruldu, iki köy özgürleştirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri eğitim ve silah üretim tesisleri vuruldu, iki köy özgürleştirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, 3 Eylül’de Ukrayna ordusunun Poltava kentindeki eğitim merkezinin yanı sıra, bugün Lvov kentindeki silah üretim tesislerine yönelik... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T12:41+0300
2024-09-04T12:44+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
ukrayna
poltava
lvov
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103330/49/1033304909_0:0:2646:1489_1920x0_80_0_0_ba81dc04fddd33a680696eae04e27331.jpg
Bakanlığın açıklamasında, “Rusya Silahlı Kuvvetleri, 3 Eylül 2024 tarihinde, Poltava kentinde yabancı eğitmenlerin rehberliğinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin tüm oluşumlarından ve askeri birliklerinden iletişim ve elektronik harp uzmanlarının yanı sıra, Rusya topraklarındaki sivil tesislere yönelik saldırılarda yer alan insansız hava araçları operatörlerinin eğitildiği 179. Birleşik Eğitim Merkezi’ne yüksek hassasiyetli saldırı düzenlendi” ifadesine yer verildi.Rus ordusunun ayrıca bu sabah Ukrayna’nın Lvov kentinde, elektronik uçak ve füze bileşenlerinin üretildiği işletmelere yönelik Kinjal hipersonik füzeler ve taarruz İHA’ları dahil uzun menzilli hassas silahlarla grup saldırısı gerçekleştirdiği belirtilirken, “Tüm hedefler imha edildi” diye kaydedildi.Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Karlovka köyünü özgürleştirdi. Yedi karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu 480 asker ve ABD yapımı MaxxPro zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu başarılı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Preçistovka köyünü kontrol altına aldı ve bir karşı saldırıyı engelledi. Düşman güçlerin kaybı 150 kadar asker oldu.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametindeki aktif eylemlerine devam ederken Ukrayna ordusu 75 asker ve bir zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri taktik konumunu iyileştirerek bir karşı saldırıyı püskürttü. Düşmanın kaybı 480 kadar asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, cephenin ilerisindeki taktik konumunu iyileştirdi. İki karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun 670 askeri etkisiz hale getirildi.‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun düşman gruplarını bozguna uğratmaya devam ederken 80 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.Rus hava savunma güçleri son bir günde 11 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 30 insansız hava aracını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/herson-valisi-saldo-poltavada-vurulan-enstitude-nato-uzmanlari-bulunuyordu-1087620773.html
rusya
ukrayna
poltava
lvov
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103330/49/1033304909_67:0:2415:1761_1920x0_80_0_0_aa228a40018d4d4b7551ff1ae6760a03.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, poltava, lvov, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, kinjal, himars, insansız hava aracı (iha), iha, ukrayna ordusu
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, poltava, lvov, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, kinjal, himars, insansız hava aracı (iha), iha, ukrayna ordusu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri eğitim ve silah üretim tesisleri vuruldu, iki köy özgürleştirildi

12:41 04.09.2024 (güncellendi: 12:44 04.09.2024)
© Sputnik / Vladimir Sergeev / Multimedya arşivine gidinKinjal füze sistemleriyle donatılan MiG-31 avcı uçakları
Kinjal füze sistemleriyle donatılan MiG-31 avcı uçakları - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2024
© Sputnik / Vladimir Sergeev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, 3 Eylül’de Ukrayna ordusunun Poltava kentindeki eğitim merkezinin yanı sıra, bugün Lvov kentindeki silah üretim tesislerine yönelik Kinjal hipersonik füze dahil uzun menzilli silahlarla hassas saldırıların düzenlendiğini duyurdu. Ayrıca Donetsk’te iki köyün kontrol altına alındığı belirtildi.
Bakanlığın açıklamasında, “Rusya Silahlı Kuvvetleri, 3 Eylül 2024 tarihinde, Poltava kentinde yabancı eğitmenlerin rehberliğinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin tüm oluşumlarından ve askeri birliklerinden iletişim ve elektronik harp uzmanlarının yanı sıra, Rusya topraklarındaki sivil tesislere yönelik saldırılarda yer alan insansız hava araçları operatörlerinin eğitildiği 179. Birleşik Eğitim Merkezi’ne yüksek hassasiyetli saldırı düzenlendi” ifadesine yer verildi.
Rus ordusunun ayrıca bu sabah Ukrayna’nın Lvov kentinde, elektronik uçak ve füze bileşenlerinin üretildiği işletmelere yönelik Kinjal hipersonik füzeler ve taarruz İHA’ları dahil uzun menzilli hassas silahlarla grup saldırısı gerçekleştirdiği belirtilirken, “Tüm hedefler imha edildi” diye kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Karlovka köyünü özgürleştirdi. Yedi karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu 480 asker ve ABD yapımı MaxxPro zırhlı savaş aracını kaybetti.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu başarılı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Preçistovka köyünü kontrol altına aldı ve bir karşı saldırıyı engelledi. Düşman güçlerin kaybı 150 kadar asker oldu.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametindeki aktif eylemlerine devam ederken Ukrayna ordusu 75 asker ve bir zırhlı savaş aracını kaybetti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri taktik konumunu iyileştirerek bir karşı saldırıyı püskürttü. Düşmanın kaybı 480 kadar asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, cephenin ilerisindeki taktik konumunu iyileştirdi. İki karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun 670 askeri etkisiz hale getirildi.
‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun düşman gruplarını bozguna uğratmaya devam ederken 80 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
Rus hava savunma güçleri son bir günde 11 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 30 insansız hava aracını engelledi.
Ukrayna - Rusya - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2024
Ukrayna krizi
Herson Valisi Saldo: Poltava’da vurulan enstitüde NATO uzmanları bulunuyordu
09:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала