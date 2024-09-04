https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-askeri-egitim-ve-silah-uretim-tesisleri-vuruldu-iki-koy-1087631098.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri eğitim ve silah üretim tesisleri vuruldu, iki köy özgürleştirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da askeri eğitim ve silah üretim tesisleri vuruldu, iki köy özgürleştirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, 3 Eylül’de Ukrayna ordusunun Poltava kentindeki eğitim merkezinin yanı sıra, bugün Lvov kentindeki silah üretim tesislerine yönelik... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T12:41+0300

2024-09-04T12:41+0300

2024-09-04T12:44+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

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Bakanlığın açıklamasında, “Rusya Silahlı Kuvvetleri, 3 Eylül 2024 tarihinde, Poltava kentinde yabancı eğitmenlerin rehberliğinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin tüm oluşumlarından ve askeri birliklerinden iletişim ve elektronik harp uzmanlarının yanı sıra, Rusya topraklarındaki sivil tesislere yönelik saldırılarda yer alan insansız hava araçları operatörlerinin eğitildiği 179. Birleşik Eğitim Merkezi’ne yüksek hassasiyetli saldırı düzenlendi” ifadesine yer verildi.Rus ordusunun ayrıca bu sabah Ukrayna’nın Lvov kentinde, elektronik uçak ve füze bileşenlerinin üretildiği işletmelere yönelik Kinjal hipersonik füzeler ve taarruz İHA’ları dahil uzun menzilli hassas silahlarla grup saldırısı gerçekleştirdiği belirtilirken, “Tüm hedefler imha edildi” diye kaydedildi.Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Karlovka köyünü özgürleştirdi. Yedi karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu 480 asker ve ABD yapımı MaxxPro zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu başarılı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Preçistovka köyünü kontrol altına aldı ve bir karşı saldırıyı engelledi. Düşman güçlerin kaybı 150 kadar asker oldu.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametindeki aktif eylemlerine devam ederken Ukrayna ordusu 75 asker ve bir zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri taktik konumunu iyileştirerek bir karşı saldırıyı püskürttü. Düşmanın kaybı 480 kadar asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, cephenin ilerisindeki taktik konumunu iyileştirdi. İki karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun 670 askeri etkisiz hale getirildi.‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun düşman gruplarını bozguna uğratmaya devam ederken 80 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.Rus hava savunma güçleri son bir günde 11 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 30 insansız hava aracını engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/herson-valisi-saldo-poltavada-vurulan-enstitude-nato-uzmanlari-bulunuyordu-1087620773.html

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