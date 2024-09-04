https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/putin-uzak-dogu-bolgesinin-turistlere-ve-yabancilara-erisilebilirligini-artirmaya-yonelik-onerileri-1087644213.html
Putin, Uzak Doğu bölgesinin turistlere ve yabancılara erişilebilirliğini artırmaya yönelik önerileri destekledi
Putin, Uzak Doğu bölgesinin turistlere ve yabancılara erişilebilirliğini artırmaya yönelik önerileri destekledi
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, Rusya'nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nin turistlere ve yabancılara erişilebilirliğini artırmaya yönelik önerileri destekledi. 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T16:34+0300
2024-09-04T16:34+0300
2024-09-04T17:10+0300
dünya
rusya
uzak doğu
uzak doğu bölgesi
vladimir putin
doğu ekonomik forumu
doğu ekonomik forumu (eef)
turizm
destek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/14/1087066542_0:41:1181:705_1920x0_80_0_0_b79ac45b7c4f90aa95458c946630f8af.png
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Vladivostok kentinde Doğu Ekonomik Forumu'nun kilit oturumlarının moderatörleri ile bir araya geldiği görüşmede bölgenin turistlere ve yabancılara erişilebilirliğini artırmaya yönelik önerilere tam destek verdi.Uzak Doğu bölgelerini ziyaret eden yabancılara ve turistlere vize alımında kolaylık sağlama önerisine destek veren Putin, "Evet, yapalım. Sizi temin ederim ki tüm bunlar yapılabilir" diye konuştu.Rus lider, bu bağlamda küçük uçaklardan oluşan bir filo geliştirme ve kruvaziyer gemilerinin Uzak Doğu bölgesinde uğrayabileceği limanların listesini genişletme fiktrine de destek verdiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/putin-rusya-cin-iliskileri-daha-once-gorulmemis-bir-duzeye-ulasti-1087627510.html
rusya
uzak doğu
uzak doğu bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/14/1087066542_95:0:1087:744_1920x0_80_0_0_959b2bf0612ed15a318a3f08f4dd4e3f.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, uzak doğu, uzak doğu bölgesi, vladimir putin, doğu ekonomik forumu, doğu ekonomik forumu (eef), turizm, destek
rusya, uzak doğu, uzak doğu bölgesi, vladimir putin, doğu ekonomik forumu, doğu ekonomik forumu (eef), turizm, destek
Putin, Uzak Doğu bölgesinin turistlere ve yabancılara erişilebilirliğini artırmaya yönelik önerileri destekledi
16:34 04.09.2024 (güncellendi: 17:10 04.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
Rusya lideri Putin, Rusya'nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nin turistlere ve yabancılara erişilebilirliğini artırmaya yönelik önerileri destekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Vladivostok kentinde Doğu Ekonomik Forumu'nun kilit oturumlarının moderatörleri ile bir araya geldiği görüşmede bölgenin turistlere ve yabancılara erişilebilirliğini artırmaya yönelik önerilere tam destek verdi.
Uzak Doğu bölgelerini ziyaret eden yabancılara ve turistlere vize alımında kolaylık sağlama önerisine destek veren Putin, "Evet, yapalım. Sizi temin ederim ki tüm bunlar yapılabilir" diye konuştu.
Rus lider, bu bağlamda küçük uçaklardan oluşan bir filo geliştirme ve kruvaziyer gemilerinin Uzak Doğu bölgesinde uğrayabileceği limanların listesini genişletme fiktrine de destek verdiğini ifade etti.