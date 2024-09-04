https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/putin-uzak-dogu-bolgesinin-turistlere-ve-yabancilara-erisilebilirligini-artirmaya-yonelik-onerileri-1087644213.html

Putin, Uzak Doğu bölgesinin turistlere ve yabancılara erişilebilirliğini artırmaya yönelik önerileri destekledi

Putin, Uzak Doğu bölgesinin turistlere ve yabancılara erişilebilirliğini artırmaya yönelik önerileri destekledi

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, Rusya'nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nin turistlere ve yabancılara erişilebilirliğini artırmaya yönelik önerileri destekledi. 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T16:34+0300

2024-09-04T16:34+0300

2024-09-04T17:10+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Vladivostok kentinde Doğu Ekonomik Forumu'nun kilit oturumlarının moderatörleri ile bir araya geldiği görüşmede bölgenin turistlere ve yabancılara erişilebilirliğini artırmaya yönelik önerilere tam destek verdi.Uzak Doğu bölgelerini ziyaret eden yabancılara ve turistlere vize alımında kolaylık sağlama önerisine destek veren Putin, "Evet, yapalım. Sizi temin ederim ki tüm bunlar yapılabilir" diye konuştu.Rus lider, bu bağlamda küçük uçaklardan oluşan bir filo geliştirme ve kruvaziyer gemilerinin Uzak Doğu bölgesinde uğrayabileceği limanların listesini genişletme fiktrine de destek verdiğini ifade etti.

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rusya, uzak doğu, uzak doğu bölgesi, vladimir putin, doğu ekonomik forumu, doğu ekonomik forumu (eef), turizm, destek