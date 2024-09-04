https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/putin-rusya-cin-iliskileri-daha-once-gorulmemis-bir-duzeye-ulasti-1087627510.html
Putin: Rusya-Çin ilişkileri daha önce görülmemiş bir düzeye ulaştı
Putin: Rusya-Çin ilişkileri daha önce görülmemiş bir düzeye ulaştı
Sputnik Türkiye
Rusya-Çin ilişkilerinin daha önce görülmemiş bir düzeye ulaştığını kaydeden Devlet Başkanı Putin, iki ülkenin bölgelerarası işbirliğine büyük önem verdiğini... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T11:39+0300
2024-09-04T11:39+0300
2024-09-04T11:42+0300
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doğu ekonomik forumu
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Vladivostok kentindeki Doğu Ekonomik Forumu kapsamında, Çin Başkan Yardımcısı Han Zheng ile bir araya geldi.Putin, görüşme sırasında, “Ortak çabalar sayesinde Çin ve Rusya arasındaki ilişkiler daha önce görülmemiş yüksek bir seviyeye ulaştı. Bölgelerarası işbirliğine de büyük önem veriyoruz. Umarım bugünkü görüşmeler ve yarın Doğu Ekonomik Forumu'ndaki ortak çalışmalar sırasında da işbirliğimiz için yeni alanlar arayıp bulabiliriz” ifadesini kullandı.Rusya’nın Kazan kentinde bu yıl düzenlenecek BRICS Zirvesi’ne Çin Başkanı Şi Cinping’i de beklediklerini dile getiren Putin, zirve sırasında Şi ile ikili görüşme düzenleme teklifinde bulundu.Doğu Ekonomik Forumu bu yıl 3-6 Eylül’de Rusya’nın Vladivostok kentinde, Uzakdoğu Federal Üniversitesi’nin kampüsünde düzenleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/rusya-ticaretini-avrupadan-asyaya-yonlendirdi-asyanin-payi-son-10-yilda-yuzde-66a-cikti-1087615078.html
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rusya, vladimir putin, çin, şi cinping, vladivostok, doğu ekonomik forumu, brics
rusya, vladimir putin, çin, şi cinping, vladivostok, doğu ekonomik forumu, brics
Putin: Rusya-Çin ilişkileri daha önce görülmemiş bir düzeye ulaştı
11:39 04.09.2024 (güncellendi: 11:42 04.09.2024)
Rusya-Çin ilişkilerinin daha önce görülmemiş bir düzeye ulaştığını kaydeden Devlet Başkanı Putin, iki ülkenin bölgelerarası işbirliğine büyük önem verdiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Vladivostok kentindeki Doğu Ekonomik Forumu kapsamında, Çin Başkan Yardımcısı Han Zheng ile bir araya geldi.
Putin, görüşme sırasında, “Ortak çabalar sayesinde Çin ve Rusya arasındaki ilişkiler daha önce görülmemiş yüksek bir seviyeye ulaştı. Bölgelerarası işbirliğine de büyük önem veriyoruz. Umarım bugünkü görüşmeler ve yarın Doğu Ekonomik Forumu'ndaki ortak çalışmalar sırasında da işbirliğimiz için yeni alanlar arayıp bulabiliriz” ifadesini kullandı.
Rusya’nın Kazan kentinde bu yıl düzenlenecek BRICS Zirvesi’ne Çin Başkanı Şi Cinping’i de beklediklerini dile getiren Putin, zirve sırasında Şi ile ikili görüşme düzenleme teklifinde bulundu.
Doğu Ekonomik Forumu bu yıl 3-6 Eylül’de Rusya’nın Vladivostok kentinde, Uzakdoğu Federal Üniversitesi’nin kampüsünde düzenleniyor.