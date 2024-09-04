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Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmıştı: Madalyası geri alındı
Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmıştı: Madalyası geri alındı
Sputnik Türkiye
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 100 metre T12 sınıfında altın madalya kazanan Serkan Yıldırım'ın madalyası geri alındı. 04.09.2024, Sputnik Türkiye
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paris 2024 paralimpik oyunlar
altın madalya
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uluslararası paralimpik komitesi (ipc)
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Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK), erkekler 100 metre T12 sınıfında altın madalya kazanan Serkan Yıldırım'ın madalyasının, Uluslararası Paralimpik Komitesinin (IPC) itirazı sonucu üst mahkemenin verdiği kararla geri alındığını açıkladıTMPK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:TMPK: Serkan'a yargı freniTMPK'den yapılan "Serkan'a yargı freni" başlıklı açıklamada, "Sporcumuzun haziran ayından beri verdiği hukuk mücadelesine devam edeceğiz ve pistte kazanılan başarıların yargıda kaybedilmemesi için Serkan Yıldırım’ın yanında olacağız. 100 metre madalyasını geri almak için yasal haklarımızı kullanıyoruz ve sporcumuzun hakkını sonuna kadar arayacağız" açıklamalarında bulunuldu.Paris 2024'te mücadele edebilecektiTMPK, Dünya Para Atletizm Federasyonunun sınıflandırma durumunu inceleme altına alması kararına, Alman mahkemesinde itiraz ederek Serkan Yıldırım'a Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele etme hakkını kazandırmıştı.
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türkiye milli paralimpik komitesi (tmpk), erkekler 100 metre t12, altın madalya, uluslararası paralimpik komitesinin (ipc), serkan'a yargı freni, altın madalya geri mi alındı, serkan yıldırım,
türkiye milli paralimpik komitesi (tmpk), erkekler 100 metre t12, altın madalya, uluslararası paralimpik komitesinin (ipc), serkan'a yargı freni, altın madalya geri mi alındı, serkan yıldırım,

Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmıştı: Madalyası geri alındı

03:01 04.09.2024
© AA / Mustafa YalçınSerkan Yıldırım
Serkan Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2024
© AA / Mustafa Yalçın
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 100 metre T12 sınıfında altın madalya kazanan Serkan Yıldırım'ın madalyası geri alındı.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK), erkekler 100 metre T12 sınıfında altın madalya kazanan Serkan Yıldırım'ın madalyasının, Uluslararası Paralimpik Komitesinin (IPC) itirazı sonucu üst mahkemenin verdiği kararla geri alındığını açıkladı
TMPK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Almanya yasalarına tabi olan IPC'ye karşı Alman mahkemesinde açtığı davadan Serkan Yıldırım'ın Paris 2024’te yarıştırılması yönünde karar çıkartmış ve sporcumuz 100 metrede şampiyon olmayı başarmıştı. Ancak IPC bu kararı bir üst mahkemeye taşıdı ve oradan Serkan Yıldırım için 'Yarışmaya uygun değil' yönünde karar çıkarttı. Şampiyon atletimiz, bu nedenle 400 metre yarışının listelerinden çıkarıldı. Ayrıca yasal sürecin bir parçası olarak 100 metre madalyası alındı."

TMPK: Serkan'a yargı freni

TMPK'den yapılan "Serkan'a yargı freni" başlıklı açıklamada, "Sporcumuzun haziran ayından beri verdiği hukuk mücadelesine devam edeceğiz ve pistte kazanılan başarıların yargıda kaybedilmemesi için Serkan Yıldırım’ın yanında olacağız. 100 metre madalyasını geri almak için yasal haklarımızı kullanıyoruz ve sporcumuzun hakkını sonuna kadar arayacağız" açıklamalarında bulunuldu.

Paris 2024'te mücadele edebilecekti

TMPK, Dünya Para Atletizm Federasyonunun sınıflandırma durumunu inceleme altına alması kararına, Alman mahkemesinde itiraz ederek Serkan Yıldırım'a Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele etme hakkını kazandırmıştı.
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