https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/otizmli-genci-darp-eden-egitmen-ve-okul-muduru-gozaltina-alindi-1087638502.html
Otizmli genci darp eden eğitmen ve okul müdürü gözaltına alındı
Otizmli genci darp eden eğitmen ve okul müdürü gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bir otizm spor okulunda 19 yaşındaki otizmli gence şiddet uygulayan eğitmen ve okul müdürü gözaltına alındı. 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T15:00+0300
2024-09-04T15:00+0300
2024-09-04T15:00+0300
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otizmli
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İstanbul Çekmeköy'de bulunan bir otizm spor kulübünde meydana gelen olayda, iddiaya göre kulüpte eğitmen olan bir kişi 19 yaşındaki otizmli gence şiddet uyguladı. Eğitmenin otizmli gence şiddet uyguladığı esnada orada bulunan bir başka kişi ise o anları cep telefonu ile kayda aldı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası otizmli gence şiddet uyguladığı belirlenen F.D isimli eğitmen ile okul müdürü E.U. gözaltına alındı. İki kişi kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edildi.Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı da İstanbul'da otizm spor kulübünde otizmli genci darbeden kişinin gözaltına alındığını ve yargı sürecinin yakın takipçisi olunacağını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/otizmli-cocugun-mezuniyet-gosterisine-alinmadigi-iddiasina-mebden-sorusturma-1084595183.html
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istanbul, otizm, otizmli, şiddet
istanbul, otizm, otizmli, şiddet
Otizmli genci darp eden eğitmen ve okul müdürü gözaltına alındı
İstanbul'da bir otizm spor okulunda 19 yaşındaki otizmli gence şiddet uygulayan eğitmen ve okul müdürü gözaltına alındı.
İstanbul Çekmeköy'de bulunan bir otizm spor kulübünde meydana gelen olayda, iddiaya göre kulüpte eğitmen olan bir kişi 19 yaşındaki otizmli gence şiddet uyguladı. Eğitmenin otizmli gence şiddet uyguladığı esnada orada bulunan bir başka kişi ise o anları cep telefonu ile kayda aldı.
Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası otizmli gence şiddet uyguladığı belirlenen F.D isimli eğitmen ile okul müdürü E.U. gözaltına alındı. İki kişi kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edildi.
Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı da İstanbul'da otizm spor kulübünde otizmli genci darbeden kişinin gözaltına alındığını ve yargı sürecinin yakın takipçisi olunacağını açıklamıştı.