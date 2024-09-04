https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/otizmli-genci-darp-eden-egitmen-ve-okul-muduru-gozaltina-alindi-1087638502.html

Otizmli genci darp eden eğitmen ve okul müdürü gözaltına alındı

Otizmli genci darp eden eğitmen ve okul müdürü gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da bir otizm spor okulunda 19 yaşındaki otizmli gence şiddet uygulayan eğitmen ve okul müdürü gözaltına alındı. 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T15:00+0300

2024-09-04T15:00+0300

2024-09-04T15:00+0300

türkiye

istanbul

otizm

otizmli

şiddet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/04/1087637604_0:110:568:430_1920x0_80_0_0_88723bf95b95959ac914755967b5a8e2.jpg

İstanbul Çekmeköy'de bulunan bir otizm spor kulübünde meydana gelen olayda, iddiaya göre kulüpte eğitmen olan bir kişi 19 yaşındaki otizmli gence şiddet uyguladı. Eğitmenin otizmli gence şiddet uyguladığı esnada orada bulunan bir başka kişi ise o anları cep telefonu ile kayda aldı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası otizmli gence şiddet uyguladığı belirlenen F.D isimli eğitmen ile okul müdürü E.U. gözaltına alındı. İki kişi kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edildi.Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı da İstanbul'da otizm spor kulübünde otizmli genci darbeden kişinin gözaltına alındığını ve yargı sürecinin yakın takipçisi olunacağını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/otizmli-cocugun-mezuniyet-gosterisine-alinmadigi-iddiasina-mebden-sorusturma-1084595183.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, otizm, otizmli, şiddet