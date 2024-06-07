https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/otizmli-cocugun-mezuniyet-gosterisine-alinmadigi-iddiasina-mebden-sorusturma-1084595183.html

Otizmli çocuğun mezuniyet gösterisine alınmadığı iddiasına MEB'den soruşturma

Otizmli çocuğun mezuniyet gösterisine alınmadığı iddiasına MEB'den soruşturma

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bir anaokulunda düzenlenen mezuniyet gösterisinde otizmli çocuğun öğretmenlerince dışlandığı iddialarına ilişkin soruşturma... 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T10:14+0300

2024-06-07T10:14+0300

2024-06-07T10:14+0300

türkiye

otizm

çocuk

çocuk istismarı

türkiye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

ayrımcılık

nefret ve ayrımcılık suçu

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İstanbul'da anaokulunda mezuniyet gösterisine alınmadığı iddia edilen otizmli çocukla ilgili MEB'den açıklama geldi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, otizmli çocuğun öğretmenleri tarafından dışlandığına dair iddialar üzerine inceleme ve soruşturma başlatıldı, sürecin takipçisi olunacağı belirtildi.Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da açıklama yaptı.Göktaş, "Bu çirkin ayrımcılığın güçlü bir şekilde karşısında, evladımızın ve ailesinin yanındayız." ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/otizmli-anaokulu-ogrencisi-mezuniyet-toreni-gosterisine-alinmadi-sahnenin-kenarinda-kutlamayapti-1084567019.html

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otizm, çocuk, çocuk istismarı, türkiye, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, ayrımcılık, nefret ve ayrımcılık suçu