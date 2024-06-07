https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/otizmli-cocugun-mezuniyet-gosterisine-alinmadigi-iddiasina-mebden-sorusturma-1084595183.html
Otizmli çocuğun mezuniyet gösterisine alınmadığı iddiasına MEB'den soruşturma
Otizmli çocuğun mezuniyet gösterisine alınmadığı iddiasına MEB'den soruşturma
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bir anaokulunda düzenlenen mezuniyet gösterisinde otizmli çocuğun öğretmenlerince dışlandığı iddialarına ilişkin soruşturma... 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T10:14+0300
2024-06-07T10:14+0300
2024-06-07T10:14+0300
türkiye
otizm
çocuk
çocuk istismarı
türkiye
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
ayrımcılık
nefret ve ayrımcılık suçu
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İstanbul'da anaokulunda mezuniyet gösterisine alınmadığı iddia edilen otizmli çocukla ilgili MEB'den açıklama geldi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, otizmli çocuğun öğretmenleri tarafından dışlandığına dair iddialar üzerine inceleme ve soruşturma başlatıldı, sürecin takipçisi olunacağı belirtildi.Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da açıklama yaptı.Göktaş, "Bu çirkin ayrımcılığın güçlü bir şekilde karşısında, evladımızın ve ailesinin yanındayız." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/otizmli-anaokulu-ogrencisi-mezuniyet-toreni-gosterisine-alinmadi-sahnenin-kenarinda-kutlamayapti-1084567019.html
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otizm, çocuk, çocuk istismarı, türkiye, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, ayrımcılık, nefret ve ayrımcılık suçu
otizm, çocuk, çocuk istismarı, türkiye, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, ayrımcılık, nefret ve ayrımcılık suçu
Otizmli çocuğun mezuniyet gösterisine alınmadığı iddiasına MEB'den soruşturma
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bir anaokulunda düzenlenen mezuniyet gösterisinde otizmli çocuğun öğretmenlerince dışlandığı iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.
İstanbul'da anaokulunda mezuniyet gösterisine alınmadığı iddia edilen otizmli çocukla ilgili MEB'den açıklama geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, otizmli çocuğun öğretmenleri tarafından dışlandığına dair iddialar üzerine inceleme ve soruşturma başlatıldı, sürecin takipçisi olunacağı belirtildi.
Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da açıklama yaptı.
Göktaş, "Bu çirkin ayrımcılığın güçlü bir şekilde karşısında, evladımızın ve ailesinin yanındayız." ifadesini kullandı.