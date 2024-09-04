Oğuz Murat Aci'nin babasından özel bilirkişi raporuna tepki: Vicdanları hiç mi sızlamadı?

"Baştan sona yazılan bilgilerde eksikleri var. Fazlalıkları var, yanlışları var. Fakat okuduğumda oranların yanlış yazıldığını düşünüyorum. Yüzde 75 bizim oğlumuz, asli kusurlu olarak gösterilmiş. Kendi çocukları ehliyetsiz, süratli bir şekilde araba kullanıyor. Kazaya sebebiyet veriyor. Yüzde 25 kusurlu gösteriyor. Ben burada bu tutanağı düzenleyen yetkililere şunu söylüyorum. Bu çocuğun hiç mi suçu yok? Orada yaralılara yardım etmeyerek ölüme terk ediyor. Hiç mi suçları yok? Sadece kazayı kaza olarak değerlendirip kazadan sonra yaşanan olayları değerlendirme niçin yapılmıyor? İlk yardım niçin aranmıyor? 112 niçin aranmıyor? 112 aradığında SOS defalarca alo alo yaralı var mı? O Araba süren 160, 170 süratla 30 kilometrelik yolda giderken niye düşünmüyor sonuçlarını? SOS'e niye cevap vermiyor? Yaralılara yardım etmeyerek ölüme terk etmek bu suç değil mi? Ben skandal bir rapor olduğunu düşünüyorum. Hayatta her şey para olmadığını söylüyorum. Bunu baştan beri defalarca söyledim, yine söylüyorum. Bu tutanağı tutanda, yazanda, imza atanda hiç mi merhametleri, vicdanları sızlamadı? Ölüye çamur atmak çok kolay. Yani nasıl olsa mezardan kalkıp dirilecek değil ama 6 aydır bir mücadele veriyorum. 6 yıl da geçse bu mücadelenin arkasında olacağım. Öyle basit yaralama değil. O zaman halkımız sizler, bizler yol kenarında durmayalım. Öldüğümüz takdirde yüzde 75 biz suçlu olacağız veya kusurlu olacağız. Öldüğümüzde kalacağız. Yola çıkmayın durmayın biri gelir ehliyetsiz çarpar. Dikkat edelim diye söylüyorum"