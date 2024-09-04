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Oğuz Murat Aci'nin babasından özel bilirkişi raporuna tepki: Vicdanları hiç mi sızlamadı?
Oğuz Murat Aci'nin babasından özel bilirkişi raporuna tepki: Vicdanları hiç mi sızlamadı?
Sputnik Türkiye
Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci, Timur Cihantimur'un avukatlarının hazırlattığı özel bilirkişi raporuna göre yüzde 75 kusurlu bulundu. Baba Özer Aci... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T16:12+0300
2024-09-04T16:12+0300
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eylem tok
oğuz murat aci
timur cihantimur
özel bilirkişi raporu
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Kemerburgaz'da 1 Mart 2024'te yaşanan kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen ve annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ile annesi ABD'de yakalanarak tutuklanmıştı. Amerika'daki yargılama süreci sürerken, Türkiye'de ise kazaya ilişkin hukuk süreci devam ediyor.Özel bilirkişi raporu çıktıOğuz Murat Aci'nin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili özel bilirkişi raporu düzenlendi. Timur Cihantimur'un avukatlarının hazırlattığı rapora göre hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci, ATV araçlarının yol kenarında durması, ışıklı tabelalarla ikaz edilmemesi ve o saatte karayolunun kenarında bulunması nedeniyle yüzde 75 kusurlu bulundu. Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Cihantimur ise, ehliyetsiz araba kullanmak ve yüksek hızda araç kullanması nedeniyle yüzde 25 kusurlu bulundu.Raporun skandal olduğunu söyleyen Murat Aci’nin babası Özer Aci şu açıklamalarda bulundu: 'Ben her şeyden önce biraz merhamet, biraz vicdan bekliyorum'Özel bilirkişi raporunu ilk gördüğünde içinin kaynadığını söylenen Aci, “İçim sızladı. Ya ben her şeyden önce biraz merhamet, biraz vicdan bekliyorum ama bunlar böyle bir şey olmadığı için de artık bunu da bıraktım. Üzüldüm. Yapılacak şey yok. Avukatlarımız itiraz etti. Zaten kayda alınacak bir şey değil. Çünkü hakim heyetinden atanmış bir bilir kişi tarafından tutulmuş bir tutanak değil. Kaydı almayacak. Sadece sinek misali diyorum mide bulandırıyorlar. Dolaylı olarak benim değirmene su taşıyorlar. Devam etsinler” dedi.
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eylem tok, oğuz murat aci, timur cihantimur, özel bilirkişi raporu
eylem tok, oğuz murat aci, timur cihantimur, özel bilirkişi raporu

Oğuz Murat Aci'nin babasından özel bilirkişi raporuna tepki: Vicdanları hiç mi sızlamadı?

16:12 04.09.2024
© İHA / BERK SOYDAN - ŞÜHEDA KIROĞLU-AW280859Oğuz Murat Aci'nin babasından özel bilirkişi raporuna tepki: Vicdanları hiç mi sızlamadı?
Oğuz Murat Aci'nin babasından özel bilirkişi raporuna tepki: Vicdanları hiç mi sızlamadı? - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2024
© İHA / BERK SOYDAN - ŞÜHEDA KIROĞLU-AW280859
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Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci, Timur Cihantimur'un avukatlarının hazırlattığı özel bilirkişi raporuna göre yüzde 75 kusurlu bulundu. Baba Özer Aci rapora tepki göstererek 'Bu tutanağı tutanda, yazanda, imza atanda hiç mi merhametleri, vicdanları sızlamadı? ' dedi.
Kemerburgaz'da 1 Mart 2024'te yaşanan kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen ve annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ile annesi ABD'de yakalanarak tutuklanmıştı. Amerika'daki yargılama süreci sürerken, Türkiye'de ise kazaya ilişkin hukuk süreci devam ediyor.

Özel bilirkişi raporu çıktı

Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili özel bilirkişi raporu düzenlendi. Timur Cihantimur'un avukatlarının hazırlattığı rapora göre hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci, ATV araçlarının yol kenarında durması, ışıklı tabelalarla ikaz edilmemesi ve o saatte karayolunun kenarında bulunması nedeniyle yüzde 75 kusurlu bulundu. Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Cihantimur ise, ehliyetsiz araba kullanmak ve yüksek hızda araç kullanması nedeniyle yüzde 25 kusurlu bulundu.
Raporun skandal olduğunu söyleyen Murat Aci’nin babası Özer Aci şu açıklamalarda bulundu:

"Baştan sona yazılan bilgilerde eksikleri var. Fazlalıkları var, yanlışları var. Fakat okuduğumda oranların yanlış yazıldığını düşünüyorum. Yüzde 75 bizim oğlumuz, asli kusurlu olarak gösterilmiş. Kendi çocukları ehliyetsiz, süratli bir şekilde araba kullanıyor. Kazaya sebebiyet veriyor. Yüzde 25 kusurlu gösteriyor. Ben burada bu tutanağı düzenleyen yetkililere şunu söylüyorum. Bu çocuğun hiç mi suçu yok? Orada yaralılara yardım etmeyerek ölüme terk ediyor. Hiç mi suçları yok? Sadece kazayı kaza olarak değerlendirip kazadan sonra yaşanan olayları değerlendirme niçin yapılmıyor? İlk yardım niçin aranmıyor? 112 niçin aranmıyor? 112 aradığında SOS defalarca alo alo yaralı var mı? O Araba süren 160, 170 süratla 30 kilometrelik yolda giderken niye düşünmüyor sonuçlarını? SOS'e niye cevap vermiyor? Yaralılara yardım etmeyerek ölüme terk etmek bu suç değil mi? Ben skandal bir rapor olduğunu düşünüyorum. Hayatta her şey para olmadığını söylüyorum. Bunu baştan beri defalarca söyledim, yine söylüyorum. Bu tutanağı tutanda, yazanda, imza atanda hiç mi merhametleri, vicdanları sızlamadı? Ölüye çamur atmak çok kolay. Yani nasıl olsa mezardan kalkıp dirilecek değil ama 6 aydır bir mücadele veriyorum. 6 yıl da geçse bu mücadelenin arkasında olacağım. Öyle basit yaralama değil. O zaman halkımız sizler, bizler yol kenarında durmayalım. Öldüğümüz takdirde yüzde 75 biz suçlu olacağız veya kusurlu olacağız. Öldüğümüzde kalacağız. Yola çıkmayın durmayın biri gelir ehliyetsiz çarpar. Dikkat edelim diye söylüyorum"

'Ben her şeyden önce biraz merhamet, biraz vicdan bekliyorum'

Özel bilirkişi raporunu ilk gördüğünde içinin kaynadığını söylenen Aci, “İçim sızladı. Ya ben her şeyden önce biraz merhamet, biraz vicdan bekliyorum ama bunlar böyle bir şey olmadığı için de artık bunu da bıraktım. Üzüldüm. Yapılacak şey yok. Avukatlarımız itiraz etti. Zaten kayda alınacak bir şey değil. Çünkü hakim heyetinden atanmış bir bilir kişi tarafından tutulmuş bir tutanak değil. Kaydı almayacak. Sadece sinek misali diyorum mide bulandırıyorlar. Dolaylı olarak benim değirmene su taşıyorlar. Devam etsinler” dedi.
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