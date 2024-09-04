https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/msb-irakin-kuzeyindeki-hava-harekatina-iliskin-goruntuleri-paylasti-1087630755.html

MSB, Irak'ın kuzeyindeki hava harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı

MSB, Irak'ın kuzeyindeki hava harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatına ilişkin görüntüleri... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T12:29+0300

2024-09-04T12:29+0300

2024-09-04T12:29+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

türkiye

zap

gara

kandil

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Bakanlığın sosyal medya hesabından, 2 Eylül'de Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine gerçekleştirilen hava harekatı ile terör örgütü PKK'ya ait mağara, sığınak, barınak, depo ve tesislerden oluşan 20 hedefin vurulduğu anlara ilişkin görüntülerin bulunduğu video paylaşıldı.Paylaşımda, "Hedefleri başarıyla imha eden Hava Kuvvetlerimizin kahraman pilotlarını kutluyoruz." ifadesi kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/tsk-tarihinde-ilk-bu-yil-kara-hava-ve-deniz-harp-okullari-birincileri-kadin-tegmenler-oldu-1087527636.html

türkiye

zap

gara

kandil

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