https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/msb-irakin-kuzeyindeki-hava-harekatina-iliskin-goruntuleri-paylasti-1087630755.html
MSB, Irak'ın kuzeyindeki hava harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı
MSB, Irak'ın kuzeyindeki hava harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatına ilişkin görüntüleri... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T12:29+0300
2024-09-04T12:29+0300
2024-09-04T12:29+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
türkiye
zap
gara
kandil
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/04/1087628932_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4b3e286496d16c46164eaccd70f0ed0c.jpg
Bakanlığın sosyal medya hesabından, 2 Eylül'de Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine gerçekleştirilen hava harekatı ile terör örgütü PKK'ya ait mağara, sığınak, barınak, depo ve tesislerden oluşan 20 hedefin vurulduğu anlara ilişkin görüntülerin bulunduğu video paylaşıldı.Paylaşımda, "Hedefleri başarıyla imha eden Hava Kuvvetlerimizin kahraman pilotlarını kutluyoruz." ifadesi kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/tsk-tarihinde-ilk-bu-yil-kara-hava-ve-deniz-harp-okullari-birincileri-kadin-tegmenler-oldu-1087527636.html
türkiye
zap
gara
kandil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/04/1087628932_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b7876a04213de3c38a98a7fb10eb8ef2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
milli savunma bakanlığı (msb), türkiye, zap, gara, kandil
milli savunma bakanlığı (msb), türkiye, zap, gara, kandil
MSB, Irak'ın kuzeyindeki hava harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından, 2 Eylül'de Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine gerçekleştirilen hava harekatı ile terör örgütü PKK'ya ait mağara, sığınak, barınak, depo ve tesislerden oluşan 20 hedefin vurulduğu anlara ilişkin görüntülerin bulunduğu video paylaşıldı.
Paylaşımda, "Hedefleri başarıyla imha eden Hava Kuvvetlerimizin kahraman pilotlarını kutluyoruz." ifadesi kullanıldı.