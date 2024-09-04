https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/misir-cumhurbaskani-sisi-turkiyeden-ayrildi-sisiyi-cumhurbaskani-erdogan-ugurladi-1087652601.html
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'den ayrıldı: Sisi'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan uğurladı
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'den ayrıldı: Sisi'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan uğurladı
Sputnik Türkiye
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından uçakla Ankara'dan ayrıldı. 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T20:01+0300
2024-09-04T20:01+0300
2024-09-04T20:01+0300
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi Türkiye'ye gerçekleştirdiği günü birlik ziyareti sonlandırarak Ankara'dan ayrıldı.Sisi'yi taşıyan uçak, saat 19.19'da Ankara'dan hareket etti. Cumhurbaşkanı Sisi'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve üst düzey yetkililer yolcu etti. Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmüş, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-ve-misir-filistin-meselesinde-ortak-bir-durusa-sahiptir-1087645407.html
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abdülffetah sisi, abdülfettah es sisi, recep tayyip erdoğan, mısır, türkiye-mısır ilişkileri
abdülffetah sisi, abdülfettah es sisi, recep tayyip erdoğan, mısır, türkiye-mısır ilişkileri
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'den ayrıldı: Sisi'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan uğurladı
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından uçakla Ankara'dan ayrıldı.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi Türkiye'ye gerçekleştirdiği günü birlik ziyareti sonlandırarak Ankara'dan ayrıldı.
Sisi'yi taşıyan uçak, saat 19.19'da Ankara'dan hareket etti. Cumhurbaşkanı Sisi'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve üst düzey yetkililer yolcu etti.
Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmüş, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirilmişti.