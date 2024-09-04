https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/milli-savunma-bakanligi-duyurdu-kuzey-irakta-5-pkkli-teroristi-etkisiz-hale-getirildi-1087654643.html

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 'Kuzey Irak’ta 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 'Kuzey Irak’ta 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi'

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı (MSB tarafından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde tespit ettiği 5 teröristin etkisiz hale... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T20:33+0300

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2024-09-04T20:35+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı

tsk

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

kandil

metina

kuzey irak

irak

pkk

terörist

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terörü kaynağında yok etmek için mücadeleye devam edileceği bilgisine yer verildi.Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz" cümleleri kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/misir-cumhurbaskani-sisi-turkiyeden-ayrildi-sisiyi-cumhurbaskani-erdogan-ugurladi-1087652601.html

türkiye

kandil

metina

kuzey irak

irak

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milli savunma bakanlığı, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), kandil, metina, kuzey irak, irak, pkk, terörist