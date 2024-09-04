https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/milli-savunma-bakanligi-duyurdu-kuzey-irakta-5-pkkli-teroristi-etkisiz-hale-getirildi-1087654643.html
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 'Kuzey Irak’ta 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi'
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 'Kuzey Irak’ta 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi'
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı (MSB tarafından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde tespit ettiği 5 teröristin etkisiz hale... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T20:33+0300
2024-09-04T20:33+0300
2024-09-04T20:35+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
kandil
metina
kuzey irak
irak
pkk
terörist
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terörü kaynağında yok etmek için mücadeleye devam edileceği bilgisine yer verildi.Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz" cümleleri kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/misir-cumhurbaskani-sisi-turkiyeden-ayrildi-sisiyi-cumhurbaskani-erdogan-ugurladi-1087652601.html
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kandil
metina
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milli savunma bakanlığı, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), kandil, metina, kuzey irak, irak, pkk, terörist
milli savunma bakanlığı, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), kandil, metina, kuzey irak, irak, pkk, terörist
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 'Kuzey Irak’ta 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi'
20:33 04.09.2024 (güncellendi: 20:35 04.09.2024)
Milli Savunma Bakanlığı (MSB tarafından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde tespit ettiği 5 teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terörü kaynağında yok etmek için mücadeleye devam edileceği bilgisine yer verildi.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz" cümleleri kaydedildi.