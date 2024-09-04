https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/karadenizde-ukrayna-ordusuna-ait-4-insansiz-bot-imha-edildi-1087652856.html
Karadeniz’de Ukrayna ordusuna ait 4 insansız bot imha edildi
Karadeniz’de Ukrayna ordusuna ait 4 insansız bot imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosu hava kuvvetlerinin Karadeniz’de Kırım’a doğru ilerleyen 4 insansız botu imha ettiklerini bildirdi. 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T19:51+0300
2024-09-04T19:51+0300
2024-09-04T19:51+0300
ukrayna krizi
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ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna ordusu
saldırı girişimi
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karadeniz filosu
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya Karadeniz Filosu hava kuvvetlerine bağlı helikopter mürettebatları bugün Karadeniz’de Kırım’a doğru ilerleyen Ukrayna’ya ait 4 insansız botu imha etti.Açıklamada, “4 Eylül’de gündüz vakti Kiev rejiminin insansız botlar kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi. Karadeniz Filosu’nun deniz hava güçlerine bağlı helikopter mürettebatları, Kırım Yarımadası’na doğru ilerleyen 4 insansız botu imha etti” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/rus-ordusu-ukraynanin-dnepropetrovsk-bolgesindeki-hava-ussunu-vurdu-1087502735.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, saldırı girişimi, karadeniz, karadeniz filosu, kırım, önleme
Karadeniz’de Ukrayna ordusuna ait 4 insansız bot imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosu hava kuvvetlerinin Karadeniz’de Kırım’a doğru ilerleyen 4 insansız botu imha ettiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya Karadeniz Filosu hava kuvvetlerine bağlı helikopter mürettebatları bugün Karadeniz’de Kırım’a doğru ilerleyen Ukrayna’ya ait 4 insansız botu imha etti.
Açıklamada, “4 Eylül’de gündüz vakti Kiev rejiminin insansız botlar kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi. Karadeniz Filosu’nun deniz hava güçlerine bağlı helikopter mürettebatları, Kırım Yarımadası’na doğru ilerleyen 4 insansız botu imha etti” ifadelerine yer verildi.