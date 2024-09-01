https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/rus-ordusu-ukraynanin-dnepropetrovsk-bolgesindeki-hava-ussunu-vurdu-1087502735.html

Rus ordusu, Ukrayna'nın Dnepropetrovsk Bölgesi'ndeki hava üssünü vurdu

Rus ordusu, Ukrayna'nın Dnepropetrovsk Bölgesi'ndeki hava üssünü vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın oluşturduğu tehditleri ortadan kaldırmak için özel askeri harekat kapsamındaki faaliyetlerine devam ediyor. 01.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-01T11:42+0300

2024-09-01T11:42+0300

2024-09-01T11:42+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

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ukrayna

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Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Dnepropetrovsk Bölgesi'nin Krivoy Rog kentinde bulunan Ukrayna ordusuna ait hava üssüne bombardıman düzenlendiğini söyledi.Sputnik'e konuşan Lebedev, "1 Eylül gecesi Dnepropetrovsk Bölgesi'nin Krivoy Rog kentinde iki patlama duyuldu. Bölgedeki adamlarımız, bir füzenin Dolgintsev Hava Üssü tarafına atıldığını yazdı. 15 dakika sonra aynı yönde bir patlama daha duyuldu" dedi.Lebedev, hava üssünde yeraltı komuta merkezleri ve yeraltı silah depoları bulunduğunu ve bu tesisilerin aktif olarak kullanıldığını bildirdi.Söz konusu üssün yanında tren istasyonu bulunduğunu kaydeden Lebedev, istasyona sürekli olarak yük trenleri geldiğini ve tasnif işlemi yapıldığını da sözlerine ekledi.Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ordusunun sivil tesislere yönelik saldırılarına cevaben Kiev rejimine bağlı güçlere, teçhizata, yabancı paralı askerlere ve enerji ve savunma alanındaki altyapı tesislerine düzenli olarak bombardıman düzenliyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ordusunun konutları ve sosyal tesisleri hedef almadığının altını defaatle çizmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/vucic-sirbistan-abde-rusyanin-truva-ati-olmayacak-1087501558.html

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