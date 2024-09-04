https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/izmirden-sonra-bu-kez-de-rizede-goruldu-yuzlerce-olu-palamut-sahile-vurdu-nereden-geldi-bilmiyoruz-1087633368.html

İzmir'den sonra bu kez de Rize'de görüldü, yüzlerce ölü palamut sahile vurdu: 'Nereden geldi bilmiyoruz'

İzmir'den sonra bu kez de Rize'de görüldü, yüzlerce ölü palamut sahile vurdu: 'Nereden geldi bilmiyoruz'

Sputnik Türkiye

Rize'de sahilde görülen onlarca ölü palamut yaydığı pis koku nedeniyle çevreyi rahatsız ediyor. 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T14:41+0300

2024-09-04T14:41+0300

2024-09-04T14:41+0300

türkiye

rize

izmir

toplu balık ölümleri

ölü balık

palamut

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Rize'de sahile yüzlerce ölü palamut vurdu.Merkeze bağlı Müftü Mahallesi Karadeniz Sahil yolu yan yol üzerinde bulunan kayıkhane içerisinde ölü balıklar ve deniz yüzeyindeki kirlilik pis bir kokuya neden oldu. Vatandaşlar ölü balıkların acilen temizlenmesi gerektiğini söyledi.'Nereden geldiler bilmiyoruz ama müdahale edilmeli'Kötü koku ve ve ölü alabalıklar ile ilgili konuşan Gökhan Bakır, “Burası böyle ölü balık doldu ve koku yaymaktadır. Limanın içi doldu. Buraya akın akın geliyorlar. Nereden geldi bilemiyoruz. Sahil ölü balıkla doldu. Bununla ilgilenmeleri için çağrıda bulunuyoruz. Bunlar canlı değil ölü. Enteresan bir şey. Ağdan kurtulmuş olsa canlı olarak piyasaya düşer. Rezil bir şekilde kokuyor. Burada başka balıklar var. Bunları acilen gereken kişilerin müdahale etmesi gerekiyor. İnsan sağlığını düşünerek müdahale etmemiz gerekiyor. Limanın içerisinde 500'ün üzerinde balık var. Gereken müdahaleyi yapmalarını istiyoruz. Daha önceden hamsi ile böyle karşılaşmıştık. Bu kötü bir şekilde kokuyor ve insan sağlığını etkiler. Denizde bir zehirlenme olsa bu balıklar böyle olmaz. Birileri tarafından mı denize atıldı. Teknede balığı muhafaza edemeyince bozulan balıkları mı buraya döktüler anlamadık” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/izmir-korfezindeki-toplu-balik-olumlerinin-nedeni-belli-oldu-1087210997.html

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