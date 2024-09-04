İstanbul Valisi Gül: 'Bin 433 okuldan bin 301'i yıkılıp yeniden yapıldı'

“Zaman zaman sizlere, bizlere gezdiğimiz her yerde vatandaşlarımızın çeşitli soruları oluyor. Bu soruların başında da; okullarımız güvenli mi? Çocuklarımızı gönül rahatlığıyla okullara gönderebilir miyiz? şeklinde sorular oluyor. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Bugün itibari ile İstanbul’daki okullarımızın tamamı depreme dayanıklı ve güvenli. 2006 yılında yapılan çalışmalarda 2000 yılı öncesi yapılan okullarımızdan bin 507 okul deprem dayanıklılık testine tabi tutuldu. Bu bin 507 okulumuzun bin 433’ü riskli yapı olarak tespit edildi. Bin 433 okulumuzun bin 301 tanesinde yıkılıp yeniden yapılma süreci başladı. Diğerleri de güçlendirildi”