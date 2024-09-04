https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/istanbul-valisi-gul-bin-433-okuldan-bin-301i-yikilip-yeniden-yapildi-1087628326.html
İstanbul Valisi Gül: 'Bin 433 okuldan bin 301'i yıkılıp yeniden yapıldı'
İstanbul Valisi Gül: 'Bin 433 okuldan bin 301'i yıkılıp yeniden yapıldı'
Sputnik Türkiye
İstanbul'da okullarda devam eden yenileme ve güçlendirme çalışmaları hakkında bilgi veren İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'daki bütün okulların depreme... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T11:53+0300
2024-09-04T11:53+0300
2024-09-04T11:53+0300
türkiye
istanbul valiliği
davut gül
okul
deprem
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İstanbul'da okulların depreme dayanıklı hale getirilmesi için yenileme ve güçlendirme çalışmalarında sona gelindi. İstanbul Valisi Davut Gül, eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala yaptığı açıklamayla velilerin içini rahatlattı. Vali Gül, "Bugün itibari ile İstanbul'daki okullarımızın tamamı depreme dayanıklı ve güvenli. Bu müjdeyi vermek istiyoruz" dedi. 'Bin 507 okuldan bin 433'ü riskli yapı olarak tespit edildi'Yıkılıp yeniden yapılan Fatih Hattat Rakım Ortaokulu'nda incelemelerde bulunan Gül, şu bilgileri paylaştı;
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/depreme-dayanikli-degil-kaya-cilingiroglunun-kentsel-donusum-direnisi-site-sakinlerini-cileden-1087441873.html
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istanbul valiliği, davut gül, okul, deprem
istanbul valiliği, davut gül, okul, deprem
İstanbul Valisi Gül: 'Bin 433 okuldan bin 301'i yıkılıp yeniden yapıldı'
İstanbul'da okullarda devam eden yenileme ve güçlendirme çalışmaları hakkında bilgi veren İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'daki bütün okulların depreme dayanıklı hale getirildiğini söyledi.
İstanbul'da okulların depreme dayanıklı hale getirilmesi için yenileme ve güçlendirme çalışmalarında sona gelindi. İstanbul Valisi Davut Gül, eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala yaptığı açıklamayla velilerin içini rahatlattı. Vali Gül, "Bugün itibari ile İstanbul'daki okullarımızın tamamı depreme dayanıklı ve güvenli. Bu müjdeyi vermek istiyoruz" dedi.
'Bin 507 okuldan bin 433'ü riskli yapı olarak tespit edildi'
Yıkılıp yeniden yapılan Fatih Hattat Rakım Ortaokulu'nda incelemelerde bulunan Gül, şu bilgileri paylaştı;
“Zaman zaman sizlere, bizlere gezdiğimiz her yerde vatandaşlarımızın çeşitli soruları oluyor. Bu soruların başında da; okullarımız güvenli mi? Çocuklarımızı gönül rahatlığıyla okullara gönderebilir miyiz? şeklinde sorular oluyor. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Bugün itibari ile İstanbul’daki okullarımızın tamamı depreme dayanıklı ve güvenli. 2006 yılında yapılan çalışmalarda 2000 yılı öncesi yapılan okullarımızdan bin 507 okul deprem dayanıklılık testine tabi tutuldu. Bu bin 507 okulumuzun bin 433’ü riskli yapı olarak tespit edildi. Bin 433 okulumuzun bin 301 tanesinde yıkılıp yeniden yapılma süreci başladı. Diğerleri de güçlendirildi”