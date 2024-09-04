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İspanya'da şiddetli yağış ve fırtına can aldı: Bir İngiliz turist öldü, bir kişi de kayboldu
İspanya'da şiddetli yağış ve fırtına can aldı: Bir İngiliz turist öldü, bir kişi de kayboldu
Sputnik Türkiye
İspanya'da etkili olan fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle Mayorka'da dağlık alanda yürüyüş yapan bir İngiliz turist yaşamını yitirdi, bir kişi ise kayboldu... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
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Jandarma ve Mayorka İtfaiyesi'nden basına yapılan açıklamada, şiddetli yağış ve fırtına ile bağlantılı olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Mayorka'ya bağlı 'La Sierra de Tramuntana' adlı dağlık bölgede yürüyüş yapan İngiliz gruptan 1 kişinin cesedinin bulunduğu duyuruldu.Söz konusu gruptan 3 kişinin oldukça bitkin halde sığınağa geri dönmeyi başardığı, bunlardan birinin hastaneye kaldırıldığı, kaybolduğu açıklanan 32 yaşındaki İngiliz vatandaşının ise arama çalışmalarına devam edildiği kaydedildi.Araçlarda mahsur kalanlar kurtarıldıMayorka'ya dün gece şiddetli yağmurdan metrekareye 70 ila 100 litre yağış düştüğünü açıklayan yetkililer, araçlarda mahsur kalan 9 kişinin de kurtarıldığı bilgisini paylaştı.Alarm durumuna geçildiDiğer yandan olumsuz hava koşullarının bugün de ülkenin doğusundaki Balear Adaları (Mayorka'nın da olduğu yer) Katalonya ve Murcia başta olmak üzere bazı bölgelerde etkili olacağı, buralarda 1. ve 2. dereceden alarm durumuna geçildiği açıklandı.
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ispanya, mayorka, fırtına
ispanya, mayorka, fırtına

İspanya'da şiddetli yağış ve fırtına can aldı: Bir İngiliz turist öldü, bir kişi de kayboldu

12:51 04.09.2024
© İHA-AW101752ABD, fırtına
ABD, fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2024
© İHA-AW101752
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İspanya'da etkili olan fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle Mayorka'da dağlık alanda yürüyüş yapan bir İngiliz turist yaşamını yitirdi, bir kişi ise kayboldu. Ülkenin doğusunda alarm durumuna geçildi.
Jandarma ve Mayorka İtfaiyesi'nden basına yapılan açıklamada, şiddetli yağış ve fırtına ile bağlantılı olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Mayorka'ya bağlı 'La Sierra de Tramuntana' adlı dağlık bölgede yürüyüş yapan İngiliz gruptan 1 kişinin cesedinin bulunduğu duyuruldu.
Söz konusu gruptan 3 kişinin oldukça bitkin halde sığınağa geri dönmeyi başardığı, bunlardan birinin hastaneye kaldırıldığı, kaybolduğu açıklanan 32 yaşındaki İngiliz vatandaşının ise arama çalışmalarına devam edildiği kaydedildi.

Araçlarda mahsur kalanlar kurtarıldı

Mayorka'ya dün gece şiddetli yağmurdan metrekareye 70 ila 100 litre yağış düştüğünü açıklayan yetkililer, araçlarda mahsur kalan 9 kişinin de kurtarıldığı bilgisini paylaştı.

Alarm durumuna geçildi

Diğer yandan olumsuz hava koşullarının bugün de ülkenin doğusundaki Balear Adaları (Mayorka'nın da olduğu yer) Katalonya ve Murcia başta olmak üzere bazı bölgelerde etkili olacağı, buralarda 1. ve 2. dereceden alarm durumuna geçildiği açıklandı.
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