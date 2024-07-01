https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/st-petersburgu-firtina-vurdu-1-olu-1085420676.html
St. Petersburg’u fırtına vurdu: 1 ölü
St. Petersburg’u fırtına vurdu: 1 ölü
Sputnik Türkiye
Rusya’nın kültür başkenti St. Petersburg kentinde etkili olan fırtınada 1 kişi hayatını kaybederken, inşaat alanındaki bir vinç devrildi. 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T23:50+0300
2024-07-01T23:50+0300
2024-07-01T23:50+0300
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fırtına
can kaybı
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Saatteki rüzgar hızı 27 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle kentte ortalık savaş alanına dönerken, 1 kişi devrilen ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Fırtına nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçarken, Bolşevikov Bulvarı'ndaki inşaat alanında bulunan bir vinç devrildi. Pulkovo Havalimanı’nda uçuşlar askıya alındı.Kentteki su ve elektrik hatları da fırtına nedeniyle zarar görürken, birçok bölgede su ve elektrik kesintileri yaşandı.St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov, kent sakinlerini uyararak fırtınanın devam edeceğini ve herkesin evlerinde kalmaları gerektiğini duyurdu.Öte yandan başkent Moskova ise artı 30 derecelik sıcaklıklarla mücadele veriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/dikkat-ceken-uyari-meteorolojiden-geldi-kuvvetli-yagis-ve-firtina-yolda-6-ile-sari-alarm-verildi-1085391092.html
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st. petersburg, fırtına, can kaybı, moskova, rusya
st. petersburg, fırtına, can kaybı, moskova, rusya
St. Petersburg’u fırtına vurdu: 1 ölü
Rusya’nın kültür başkenti St. Petersburg kentinde etkili olan fırtınada 1 kişi hayatını kaybederken, inşaat alanındaki bir vinç devrildi.
Saatteki rüzgar hızı 27 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle kentte ortalık savaş alanına dönerken, 1 kişi devrilen ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.
Fırtına nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçarken, Bolşevikov Bulvarı'ndaki inşaat alanında bulunan bir vinç devrildi. Pulkovo Havalimanı’nda uçuşlar askıya alındı.
Kentteki su ve elektrik hatları da fırtına nedeniyle zarar görürken, birçok bölgede su ve elektrik kesintileri yaşandı.
St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov, kent sakinlerini uyararak fırtınanın devam edeceğini ve herkesin evlerinde kalmaları gerektiğini duyurdu.
Öte yandan başkent Moskova ise artı 30 derecelik sıcaklıklarla mücadele veriyor.