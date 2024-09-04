https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/isgucu-uyum-programina-basvurular-basladi-8-bin-tl-odeme-yapilacak-120-bin-kontenjan-belirlendi-1087655402.html

İşgücü Uyum Programı'na başvurular başladı: 8 bin TL ödeme yapılacak, 120 bin kontenjan belirlendi

İşgücü Uyum Programı'na başvurular başladı: 8 bin TL ödeme yapılacak, 120 bin kontenjan belirlendi

Sputnik Türkiye

Engelliler, gençler, kadınlar, eski hükümlüler ve uzun süre işsiz kalmış vatandaşların iş gücüne katılımını ve istihdamı artırmak amacıyla hayata geçirilen... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T20:52+0300

2024-09-04T20:52+0300

2024-09-04T20:52+0300

türkiye

işkur

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

başvuru

kontenjan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/0e/1042842389_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_ea9031218d9042bf60c14e9d9e10c406.jpg

Türkiye İş Kurumu'ndan (İŞKUR) yapılan açıklamaya göre, özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazanmalarını sağlamak amacıyla İUP hazırlandı.İŞKUR'un, kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliğinde sürdüreceği İUP kapsamında ilk iş birliği Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yapıldı.Bakanlıkla yapılan iş birliği sonucu, 81 ilde toplam 120 bin kontenjanla açılan ilk İUP'a başvurular da başladı.Söz konusu programlara, İŞKUR e-şube, Alo170, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve İŞKUR Hizmet Merkezleri'nden başvuru yapılabiliyor.MEB ile yürütülecek programa başvurular için son tarih 8 Eylül olarak belirlendi.Kimler başvuru yapabilir?18 yaşını doldurmuş, İŞKUR'a kayıtlı, emekli olmayan ve son bir aydır sigortalı olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvurabildiği İUP'lar yarı zamanlı olarak en fazla 10 ay süreyle uygulanacak.Programların ilk 4 haftası yoğunlaştırılmış eğitimler nedeniyle haftada 37.5 saat (5 gün), diğer haftalarda ise haftalık 22.5 saat (3 gün) olarak planlandı.Aylık ortalama 8 bin lira ödeme yapılacak İUP katılımcılarının kısa vadeli sigorta primleri de karşılanacak. Bununla beraber bir katılımcı programlardan azami 140 fiili gün faydalanabilecek.Öte yandan, katılımcıların İUP harici başka yerde çalışmasının önünde bir engel bulunmuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/bakan-isikhandan-is-avciligi-modeli-paylasimi-100-binden-fazla-gencimizin-ise-yerlesmesini-sagladik-1087648265.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

işgücü uyum programı, işgücü uyum programı başvurusu, işkur işgücü uyum programı, kimler başvuru yapabilir?