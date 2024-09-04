Bakan Işıkhan'dan 'İş Avcılığı Modeli' paylaşımı: '100 binden fazla gencimizin işe yerleşmesini sağladık'

Trump açıkladı: Barış için planım var

Hamas’tan ABD arabulucuğu açıklaması: Yeni bir girişime gerek yok

Van’da daha önce keşfedilmemiş göl bulundu

Türkiye’den kaçırılıp ABD’de sergilenen 2 bin 500 yıllık altın kolye yuvasına dönüyor

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Ocak 2025’te emekli ve memur zammı ne kadar olacak?