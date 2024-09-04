https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/bakan-isikhandan-is-avciligi-modeli-paylasimi-100-binden-fazla-gencimizin-ise-yerlesmesini-sagladik-1087648265.html
Bakan Işıkhan'dan 'İş Avcılığı Modeli' paylaşımı: '100 binden fazla gencimizin işe yerleşmesini sağladık'
Bakan Işıkhan'dan 'İş Avcılığı Modeli' paylaşımı: '100 binden fazla gencimizin işe yerleşmesini sağladık'
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'İş Avcılığı Modeli' sayesinde 100 binden fazla gencin işe yerleşmesini sağladıklarını duyurdu. 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T17:55+0300
2024-09-04T17:55+0300
2024-09-04T17:55+0300
politika
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
vedat ışıkhan
genç işsizlik
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, istihdamın, kalkınmanın, üretimin yüzyılında çalışma hayatının güçlenmeye devam ettiğini ifade etti.Işıkhan söz konusu paylaşımında, "2019 yılının Ağustos ayından bugüne İş Avcılığı Modelimiz sayesinde 100 binden fazla gencimizin işe yerleşmesini sağladık" cümlesini kaydetti.
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çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, vedat ışıkhan, genç işsizlik
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, vedat ışıkhan, genç işsizlik
Bakan Işıkhan'dan 'İş Avcılığı Modeli' paylaşımı: '100 binden fazla gencimizin işe yerleşmesini sağladık'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'İş Avcılığı Modeli' sayesinde 100 binden fazla gencin işe yerleşmesini sağladıklarını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, istihdamın, kalkınmanın, üretimin yüzyılında çalışma hayatının güçlenmeye devam ettiğini ifade etti.
Işıkhan söz konusu paylaşımında, "2019 yılının Ağustos ayından bugüne İş Avcılığı Modelimiz sayesinde 100 binden fazla gencimizin işe yerleşmesini sağladık" cümlesini kaydetti.