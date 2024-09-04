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Hopa’da mesire alanı projesine itiraz eden köylülere ateş açan Muhammet Ustabaş tutuklandı
Hopa’da mesire alanı projesine itiraz eden köylülere ateş açan Muhammet Ustabaş tutuklandı
Sputnik Türkiye
Artvin’in Hopa ilçesi Cankurtaran bölgesinde, mesire alanı adı altında yapılmak istenen konaklama ve dinlenme tesisi projesine karşı direnen köylülere ateş... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T12:05+0300
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Artvin’de Cankurtaran mevkisinde yapılması planlanan ‘Konaklamalı Mesire Alanı Projesi’nin ormana zarar vereceğini belirterek karşı çıkan köy halkına ateş açıldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.Artvin'de bir kişiyi öldüren Muhammet Ustabaş tutuklandıReşit Kibar'ın ağaç kesimini engellemek isterken öldürülmesiyle ilgili Muhammet Ustabaş hakkında tutuklama kararı verildi.Şirket silahlı saldırı sonrasında projeden çekildiReşit Kibar'ın öldürülmesi, iki kişinin de yaralanmasının ardından YAPISOY Beton projeden çekildiğini açıkladı.Artvin Hopa'da ne oluyor?Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Çifteköprü Köyü Cankurtaran mevkisinde, yapımı planlanan Konaklamalı Mesire Alanı Projesi kapsamında, şirketin bölgeye iş makineleriyle girmesinin ardından, dün projeyi protesto etmek isteyen bir grup ile şirket yetkilileri arasında tartışma çıktı.Sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Şirket yetkililerinden Muhammet Ustabaş kavga esnasında tabancayla ateş ederek, Gökhan Koyuncu (38), Reşit Kibar(46), Ersan Koyuncu'yu (36) vurdu.İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Reşit Kibar hayatını kaybettiYaralılar, Sağlık ekiplerince Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Reşit Kibar hastanede hayatını kaybetti.Tabancadan çıkan mermilerin isabet etmesi sonucu ayaklarından yaralanan Gökhan Koyuncu ve Ersan Koyuncu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.Kavgaya karışan Muhammet U. ve Fikret M. ise olayda kullanılan tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/artvinde-mesire-alani-projesine-karsi-cikan-koy-halkina-ates-acildi-1-olu-2-yarali-1087595075.html
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artvin hopada ne oluyor, artvinde ne yapılmak isteniyor, artvin hopa, cankurtaran halkı protesto, artvin protesto, mesire alanı halk itiraz
artvin hopada ne oluyor, artvinde ne yapılmak isteniyor, artvin hopa, cankurtaran halkı protesto, artvin protesto, mesire alanı halk itiraz

Hopa’da mesire alanı projesine itiraz eden köylülere ateş açan Muhammet Ustabaş tutuklandı

12:05 04.09.2024 (güncellendi: 12:21 04.09.2024)
© İHA / ADEM GÜNGÖR-AW280026Artvin’de mesire alanı projesine karşı çıkan köy halkına ateş açıldı: 1 ölü, 2 yaralı
Artvin’de mesire alanı projesine karşı çıkan köy halkına ateş açıldı: 1 ölü, 2 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2024
© İHA / ADEM GÜNGÖR-AW280026
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Artvin’in Hopa ilçesi Cankurtaran bölgesinde, mesire alanı adı altında yapılmak istenen konaklama ve dinlenme tesisi projesine karşı direnen köylülere ateş açan şirket çalışanı Muhammet Ustabaş, Reşit Kibar'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı.
Artvin’de Cankurtaran mevkisinde yapılması planlanan ‘Konaklamalı Mesire Alanı Projesi’nin ormana zarar vereceğini belirterek karşı çıkan köy halkına ateş açıldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Artvin'de bir kişiyi öldüren Muhammet Ustabaş tutuklandı

Reşit Kibar'ın ağaç kesimini engellemek isterken öldürülmesiyle ilgili Muhammet Ustabaş hakkında tutuklama kararı verildi.

Şirket silahlı saldırı sonrasında projeden çekildi

Reşit Kibar'ın öldürülmesi, iki kişinin de yaralanmasının ardından YAPISOY Beton projeden çekildiğini açıkladı.

Artvin Hopa'da ne oluyor?

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Çifteköprü Köyü Cankurtaran mevkisinde, yapımı planlanan Konaklamalı Mesire Alanı Projesi kapsamında, şirketin bölgeye iş makineleriyle girmesinin ardından, dün projeyi protesto etmek isteyen bir grup ile şirket yetkilileri arasında tartışma çıktı.
Sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Şirket yetkililerinden Muhammet Ustabaş kavga esnasında tabancayla ateş ederek, Gökhan Koyuncu (38), Reşit Kibar(46), Ersan Koyuncu'yu (36) vurdu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Reşit Kibar hayatını kaybetti

Yaralılar, Sağlık ekiplerince Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Reşit Kibar hastanede hayatını kaybetti.
Tabancadan çıkan mermilerin isabet etmesi sonucu ayaklarından yaralanan Gökhan Koyuncu ve Ersan Koyuncu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Kavgaya karışan Muhammet U. ve Fikret M. ise olayda kullanılan tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.
Artvin’de mesire alanı projesine karşı çıkan köy halkına ateş açıldı: 1 ölü, 2 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
TÜRKİYE
Hopa’da mesire alanı projesine itiraz eden köylülere ateş açıldı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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