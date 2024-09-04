https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/hopada-mesire-alani-projesine-itiraz-eden-koylulere-ates-acan-muhammet-ustabas-tutuklandi-1087629310.html

Hopa’da mesire alanı projesine itiraz eden köylülere ateş açan Muhammet Ustabaş tutuklandı

Hopa’da mesire alanı projesine itiraz eden köylülere ateş açan Muhammet Ustabaş tutuklandı

Sputnik Türkiye

Artvin’in Hopa ilçesi Cankurtaran bölgesinde, mesire alanı adı altında yapılmak istenen konaklama ve dinlenme tesisi projesine karşı direnen köylülere ateş... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T12:05+0300

2024-09-04T12:05+0300

2024-09-04T12:21+0300

türkiye

hopa

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ağaç

reşit kibar

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cankurtaran

mesire

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Artvin’de Cankurtaran mevkisinde yapılması planlanan ‘Konaklamalı Mesire Alanı Projesi’nin ormana zarar vereceğini belirterek karşı çıkan köy halkına ateş açıldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.Artvin'de bir kişiyi öldüren Muhammet Ustabaş tutuklandıReşit Kibar'ın ağaç kesimini engellemek isterken öldürülmesiyle ilgili Muhammet Ustabaş hakkında tutuklama kararı verildi.Şirket silahlı saldırı sonrasında projeden çekildiReşit Kibar'ın öldürülmesi, iki kişinin de yaralanmasının ardından YAPISOY Beton projeden çekildiğini açıkladı.Artvin Hopa'da ne oluyor?Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Çifteköprü Köyü Cankurtaran mevkisinde, yapımı planlanan Konaklamalı Mesire Alanı Projesi kapsamında, şirketin bölgeye iş makineleriyle girmesinin ardından, dün projeyi protesto etmek isteyen bir grup ile şirket yetkilileri arasında tartışma çıktı.Sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Şirket yetkililerinden Muhammet Ustabaş kavga esnasında tabancayla ateş ederek, Gökhan Koyuncu (38), Reşit Kibar(46), Ersan Koyuncu'yu (36) vurdu.İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Reşit Kibar hayatını kaybettiYaralılar, Sağlık ekiplerince Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Reşit Kibar hastanede hayatını kaybetti.Tabancadan çıkan mermilerin isabet etmesi sonucu ayaklarından yaralanan Gökhan Koyuncu ve Ersan Koyuncu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.Kavgaya karışan Muhammet U. ve Fikret M. ise olayda kullanılan tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/artvinde-mesire-alani-projesine-karsi-cikan-koy-halkina-ates-acildi-1-olu-2-yarali-1087595075.html

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