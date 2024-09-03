https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/artvinde-mesire-alani-projesine-karsi-cikan-koy-halkina-ates-acildi-1-olu-2-yarali-1087595075.html
Artvin’de mesire alanı projesi tartışmasında bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Artvin’de mesire alanı projesi tartışmasında bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Artvin’de Cankurtaran mevkisinde yapılması planlanan ‘Konaklamalı Mesire Alanı Projesi’nin ormana zarar vereceğini belirterek karşı çıkan köy halkına ateş... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T15:43+0300
2024-09-03T15:43+0300
2024-09-03T15:49+0300
türkiye
artvin
orman
ateş açma
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Bölgede yapımı planlanan ‘Konaklamalı Mesire Alanı Projesi’nin ormanı tahrip edileceğini belirterek karşı çıkan köy halkı, alana iş makinelerinin gelmesini protesto etmek istedi. Özel bir şirket tarafından çalışma yapılan bölgeye iş makinelerini indirildiği sırada köy halkı ve firma yetkilileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yüklenici firma çalışanlarından M.U. (42) tabancayla protesto edenlere ateş etti. Kurşunların isabet ettiği köylülerden Gökhan Koyuncu (38), Reşit Kibar (46) ve Ersan Koyuncu (36), yaralandı.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu 3 yaralı, ambulanslarla Hopa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ameliyata alınan yaralılardan Reşit Kibar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavileri süren diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilişkin başlatılan soruşturmada şüpheli M.U. ve şirket çalışanı F.M. gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/abden-turkiyenin-olasi-brics-uyeligine-ilk-tepki-1087593641.html
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artvin, orman, ateş açma
Artvin’de mesire alanı projesi tartışmasında bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı
15:43 03.09.2024 (güncellendi: 15:49 03.09.2024)
Artvin’de Cankurtaran mevkisinde yapılması planlanan ‘Konaklamalı Mesire Alanı Projesi’nin ormana zarar vereceğini belirterek karşı çıkan köy halkına ateş açıldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Bölgede yapımı planlanan ‘Konaklamalı Mesire Alanı Projesi’nin ormanı tahrip edileceğini belirterek karşı çıkan köy halkı, alana iş makinelerinin gelmesini protesto etmek istedi. Özel bir şirket tarafından çalışma yapılan bölgeye iş makinelerini indirildiği sırada köy halkı ve firma yetkilileri arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yüklenici firma çalışanlarından M.U. (42) tabancayla protesto edenlere ateş etti. Kurşunların isabet ettiği köylülerden Gökhan Koyuncu (38), Reşit Kibar (46) ve Ersan Koyuncu (36), yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu 3 yaralı, ambulanslarla Hopa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ameliyata alınan yaralılardan Reşit Kibar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavileri süren diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilişkin başlatılan soruşturmada şüpheli M.U. ve şirket çalışanı F.M. gözaltına alındı.