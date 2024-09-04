https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/helsinkide-protesto-sosyal-hizmetleri-hedef-alan-tasarruflar-1087612837.html
Helsinki'de protesto: Sosyal hizmetleri hedef alan tasarruflar
Helsinki'de protesto: Sosyal hizmetleri hedef alan tasarruflar
Sputnik Türkiye
Helsinki'de, hükümetin sosyal hizmet kesintilerine karşı bir gösteri yapıldı. Protestocular trafiği kilitlerken, polis bazı kişileri uzaklaştırdı. 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T04:28+0300
2024-09-04T04:28+0300
2024-09-04T04:31+0300
dünya
finlandiya
tasarruf
tasarruf tedbirleri
protesto
protesto gösterisi
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Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, hükümetin sosyal hizmetlerdeki kesintilere yönelik yeni tasarruf önlemlerine karşı büyük bir gösteri gerçekleştirildi. Protestocular, tasarruf önlemleri kapsamında yapılan kesintilere tepki olarak parlamento binası önünde toplandılar. Göstericiler, ellerindeki dövizlerle ve sloganlarla hükümet sarayına kadar yürüdüler. Ardından merkezi bir kavşakta dikkat çekme amacıyla trafiği kilitlediler. Gösterilerin büyümesi üzerine, polis tarafından müdahalede bulunuldu ve bazı göstericiler olay yerinden uzaklaştırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/turkiye-ab-iliskilerinde-tasarruf-donemi-tanitim-ve-temsil-giderlerinde-kisitlamaya-gidildi-1086439755.html
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finlandiya, tasarruf, tasarruf tedbirleri, protesto, protesto gösterisi
finlandiya, tasarruf, tasarruf tedbirleri, protesto, protesto gösterisi
Helsinki'de protesto: Sosyal hizmetleri hedef alan tasarruflar
04:28 04.09.2024 (güncellendi: 04:31 04.09.2024)
Helsinki'de, hükümetin sosyal hizmet kesintilerine karşı bir gösteri yapıldı. Protestocular trafiği kilitlerken, polis bazı kişileri uzaklaştırdı.
Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, hükümetin sosyal hizmetlerdeki kesintilere yönelik yeni tasarruf önlemlerine karşı büyük bir gösteri gerçekleştirildi. Protestocular, tasarruf önlemleri kapsamında yapılan kesintilere tepki olarak parlamento binası önünde toplandılar.
Göstericiler, ellerindeki dövizlerle ve sloganlarla hükümet sarayına kadar yürüdüler. Ardından merkezi bir kavşakta dikkat çekme amacıyla trafiği kilitlediler. Gösterilerin büyümesi üzerine, polis tarafından müdahalede bulunuldu ve bazı göstericiler olay yerinden uzaklaştırıldı.