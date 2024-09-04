https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/helsinkide-protesto-sosyal-hizmetleri-hedef-alan-tasarruflar-1087612837.html

Helsinki'de protesto: Sosyal hizmetleri hedef alan tasarruflar

Helsinki'de protesto: Sosyal hizmetleri hedef alan tasarruflar

Sputnik Türkiye

Helsinki'de, hükümetin sosyal hizmet kesintilerine karşı bir gösteri yapıldı. Protestocular trafiği kilitlerken, polis bazı kişileri uzaklaştırdı. 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T04:28+0300

2024-09-04T04:28+0300

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protesto gösterisi

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Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, hükümetin sosyal hizmetlerdeki kesintilere yönelik yeni tasarruf önlemlerine karşı büyük bir gösteri gerçekleştirildi. Protestocular, tasarruf önlemleri kapsamında yapılan kesintilere tepki olarak parlamento binası önünde toplandılar. Göstericiler, ellerindeki dövizlerle ve sloganlarla hükümet sarayına kadar yürüdüler. Ardından merkezi bir kavşakta dikkat çekme amacıyla trafiği kilitlediler. Gösterilerin büyümesi üzerine, polis tarafından müdahalede bulunuldu ve bazı göstericiler olay yerinden uzaklaştırıldı.

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finlandiya, tasarruf, tasarruf tedbirleri, protesto, protesto gösterisi