https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/turkiye-ab-iliskilerinde-tasarruf-donemi-tanitim-ve-temsil-giderlerinde-kisitlamaya-gidildi-1086439755.html

Türkiye-AB ilişkilerinde tasarruf dönemi: Tanıtım ve temsil giderlerinde kısıtlamaya gidildi

Türkiye-AB ilişkilerinde tasarruf dönemi: Tanıtım ve temsil giderlerinde kısıtlamaya gidildi

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin AB üyeliği kapsamında yapılan çalışmaları koordine etmek ve AB’nin tanıtımından sorumlu Avrupa Birliği Başkanlığı temsil ve tanıtma giderleri ile... 02.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-02T14:01+0300

2024-08-02T14:01+0300

2024-08-02T14:01+0300

türkiye

türkiye

avrupa

avrupa komisyonu

avrupa birliği

ab türkiye delegasyonu

türkiye-ab ilişkileri

ab komisyonu

ab dönem başkanlığı

ab zirvesi

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Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler son yıllarda ivme kaybederken, Türkiye'nin AB üyeliği kapsamında yapılan çalışmaları koordine etmekten sorumlu Avrupa Birliği Başkanlığı tasarruf genelgesini eksiksiz uygulayacağını açıkladı. Başkanlığın kararına göre temsil ve tanıtma giderleri ödenekleri zorunlu haller dışında kullanılmayacak.Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından açıklanan 2024 yılı Mali Durum ve Beklenti raporunda 17. Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanlığınca çıkarılan Tasarruf Tedbirleri genelgesinin başkanlığın faaliyet alanlarından da uygulanmaya başlandığı ve yılın ikinci altı aylık döneminde de uygulanmaya devam edileceği vurgulandı.AB Başkanlığı’nın tasarruf kararlarıAlınan karar doğrultusunda alınan önlemler raporda şöyle sıralandı:AB Başkanlığının görevleriDaha önce Bakanlık olan sonrasında Dışişleri Bakanlığı’na bağlanan Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, izlenmesi ve koordinasyonu ile üyelik sonrası çalışmaların koordinasyonunu yürütmekten sorumlu. Başkanlık bu kapsamda AB ile yürütülen projelerin koordinasyonu, AB’nin Türkiye’de tanıtılması, AB müktesebatına yönelik eğitimleri gibi başlıkları yürütüyor.Türkiye'nin AB süreciAvrupa Ekonomik Topluluğu'nun (AET) 1958 yılında kurulmasından kısa bir süre sonra Türkiye, 31 Temmuz 1959'da Topluluğa ortaklık başvurusu yaptı. Türkiye adına bu başvuruyu, dönemin Demokrat Parti lideri ve Başbakanı Adnan Menderes yaptı. AET Bakanlar Konseyi, Türkiye'nin yapmış olduğu başvuruyu kabul ederek üyelik koşulları gerçekleşinceye kadar geçerli olacak bir ortaklık anlaşması imzalanmasını önerdi. 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan anlaşma ve 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe girdi. Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe girdi. Türkiye-AB ilişkilerinin dönüm noktası, 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki'de yapılan AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi oldu. Helsinki Zirvesi'nde Türkiye'nin adaylığı resmen onaylandı. Aradan geçen süre içerisinde Türkiye’nin üyeliğine yönelik bir gelişme olmadı. Başta vize serbestisi ve Gümrük Birliği’nin yeninden güncellenmesi gibi başlıklarda tartışmalar devam ediyor.Erdoğan'dan AB'ye tepkiAB'nin Türkiye'nin üyeliğine yönelik olumlu adımlar atmamasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamalarda “AB ülkeleri bizi bu konuda 50 yıl oyalamıştır. Hala da oylamaya devam ediyor. Sonuç olarak Türkiye olarak biz yolumuza devam ederiz” İfadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/avrupa-adalet-divanindan-covid-19-hukmu-ab-komisyonu-asi-alim-anlasmalarin-seffaf-hareket-etmedi-1085937287.html

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