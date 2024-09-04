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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/hamas-sozcusu-washington-netanyahuya-baski-yapmazsa-bunu-netanyahuyu-kurtarma-girisimi-olarak-1087609229.html
Hamas Sözcüsü: Washington Netanyahu'ya baskı yapmazsa, bunu Netanyahu'yu kurtarma girişimi olarak değerlendiririz
Hamas Sözcüsü: Washington Netanyahu'ya baskı yapmazsa, bunu Netanyahu'yu kurtarma girişimi olarak değerlendiririz
Sputnik Türkiye
Hamas Sözcüsü Usame Hamdan, Philadelphi Koridoru anlaşmazlığı hakkında açıklamalarda bulundu. 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T00:18+0300
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israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
filistin
gazze şeridi
ateşkes
philadelphi koridoru
esir takası
abd
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Hamas Sözcüsü Usame Hamdan, esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkesi içeren anlaşma hakkında açıklamalarda bulundu. Hamdan, ateşkes anlaşmasındaki Philadelphi Koridoru çıkmazı konusunda herhangi bir gelişme olmadığını belirtirken, ABD'nin İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yeterince baskı yapmadığını vurguladı. Hamdan, Hamas'ın yeni bir ateşkes teklifine açık olmadığını yinelerken, "Philadelphi Koridoru konusundaki tutumumuz nettir. İsrail'in buradaki varlığına izin veren her türlü statika'yı reddediyoruz. Koridor, daha önce üzerinde anlaşmaya varılan Gazze Şeridi'nden çekilme sürecinin bir parçasıdır" ifadelerinde bulundu. 'Netanyahu'yu ve siyasi kariyerini kurtarmaya yönelik bir girişim' Hamdan, Netanyahu'ya baskı yapılması gerektiği yönündeki tutumunu yineleyerek, "Eğer Washington Netanyahu'ya Philadelphi Koridoru'ndan çekilmesi için baskı yapmazsa, bunu Netenyahu'yu ve siyasi kariyerini esirlerin öldürülmesine ilişkin eleştirilerden kurtarmaya yönelik bir girişim olarak değerlendiririz" dedi. Hamdan, yaptığı açıklamalara ek olarak, haftasonu Gazze Şeridi'nden cansız bedenleri alınan 6 esirin 'İsrail bombardımanı, İsrail ateşi ya da çatışmalar sırasında' hayatını kaybettiklerini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/ulusal-birlik-partisi-lideri-gantz-netanyahu-halka-yalan-soyledi-rehineleri-evlerine-getiremeyecek-1087607674.html
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Hamas Sözcüsü: Washington Netanyahu'ya baskı yapmazsa, bunu Netanyahu'yu kurtarma girişimi olarak değerlendiririz

00:18 04.09.2024
© AA / Mostafa Alkharoufİsrail'de Netanyahu karşıtı protesto gösterileri
İsrail'de Netanyahu karşıtı protesto gösterileri - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2024
© AA / Mostafa Alkharouf
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Hamas Sözcüsü Usame Hamdan, Philadelphi Koridoru anlaşmazlığı hakkında açıklamalarda bulundu.
Hamas Sözcüsü Usame Hamdan, esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkesi içeren anlaşma hakkında açıklamalarda bulundu. Hamdan, ateşkes anlaşmasındaki Philadelphi Koridoru çıkmazı konusunda herhangi bir gelişme olmadığını belirtirken, ABD'nin İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yeterince baskı yapmadığını vurguladı.
Hamdan, Hamas'ın yeni bir ateşkes teklifine açık olmadığını yinelerken, "Philadelphi Koridoru konusundaki tutumumuz nettir. İsrail'in buradaki varlığına izin veren her türlü statika'yı reddediyoruz. Koridor, daha önce üzerinde anlaşmaya varılan Gazze Şeridi'nden çekilme sürecinin bir parçasıdır" ifadelerinde bulundu.

'Netanyahu'yu ve siyasi kariyerini kurtarmaya yönelik bir girişim'

Hamdan, Netanyahu'ya baskı yapılması gerektiği yönündeki tutumunu yineleyerek, "Eğer Washington Netanyahu'ya Philadelphi Koridoru'ndan çekilmesi için baskı yapmazsa, bunu Netenyahu'yu ve siyasi kariyerini esirlerin öldürülmesine ilişkin eleştirilerden kurtarmaya yönelik bir girişim olarak değerlendiririz" dedi.
Hamdan, yaptığı açıklamalara ek olarak, haftasonu Gazze Şeridi'nden cansız bedenleri alınan 6 esirin 'İsrail bombardımanı, İsrail ateşi ya da çatışmalar sırasında' hayatını kaybettiklerini kaydetti.
Benny Gantz - Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
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Ulusal Birlik Partisi lideri Gantz: Netanyahu halka yalan söyledi, rehineleri evlerine getiremeyecek
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