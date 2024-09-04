https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/hamas-sozcusu-washington-netanyahuya-baski-yapmazsa-bunu-netanyahuyu-kurtarma-girisimi-olarak-1087609229.html

Hamas Sözcüsü: Washington Netanyahu'ya baskı yapmazsa, bunu Netanyahu'yu kurtarma girişimi olarak değerlendiririz

Hamas Sözcüsü: Washington Netanyahu'ya baskı yapmazsa, bunu Netanyahu'yu kurtarma girişimi olarak değerlendiririz

Sputnik Türkiye

Hamas Sözcüsü Usame Hamdan, Philadelphi Koridoru anlaşmazlığı hakkında açıklamalarda bulundu. 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T00:18+0300

2024-09-04T00:18+0300

2024-09-04T00:18+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

filistin

gazze şeridi

ateşkes

philadelphi koridoru

esir takası

abd

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Hamas Sözcüsü Usame Hamdan, esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkesi içeren anlaşma hakkında açıklamalarda bulundu. Hamdan, ateşkes anlaşmasındaki Philadelphi Koridoru çıkmazı konusunda herhangi bir gelişme olmadığını belirtirken, ABD'nin İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yeterince baskı yapmadığını vurguladı. Hamdan, Hamas'ın yeni bir ateşkes teklifine açık olmadığını yinelerken, "Philadelphi Koridoru konusundaki tutumumuz nettir. İsrail'in buradaki varlığına izin veren her türlü statika'yı reddediyoruz. Koridor, daha önce üzerinde anlaşmaya varılan Gazze Şeridi'nden çekilme sürecinin bir parçasıdır" ifadelerinde bulundu. 'Netanyahu'yu ve siyasi kariyerini kurtarmaya yönelik bir girişim' Hamdan, Netanyahu'ya baskı yapılması gerektiği yönündeki tutumunu yineleyerek, "Eğer Washington Netanyahu'ya Philadelphi Koridoru'ndan çekilmesi için baskı yapmazsa, bunu Netenyahu'yu ve siyasi kariyerini esirlerin öldürülmesine ilişkin eleştirilerden kurtarmaya yönelik bir girişim olarak değerlendiririz" dedi. Hamdan, yaptığı açıklamalara ek olarak, haftasonu Gazze Şeridi'nden cansız bedenleri alınan 6 esirin 'İsrail bombardımanı, İsrail ateşi ya da çatışmalar sırasında' hayatını kaybettiklerini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/ulusal-birlik-partisi-lideri-gantz-netanyahu-halka-yalan-soyledi-rehineleri-evlerine-getiremeyecek-1087607674.html

israil

filistin

gazze şeridi

philadelphi koridoru

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israil, israil-filistin, filistin, gazze şeridi, ateşkes, philadelphi koridoru, esir takası, abd