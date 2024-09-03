https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/ulusal-birlik-partisi-lideri-gantz-netanyahu-halka-yalan-soyledi-rehineleri-evlerine-getiremeyecek-1087607674.html

Ulusal Birlik Partisi lideri Gantz: Netanyahu halka yalan söyledi, rehineleri evlerine getiremeyecek

Ulusal Birlik Partisi lideri Gantz: Netanyahu halka yalan söyledi, rehineleri evlerine getiremeyecek

Sputnik Türkiye

Ulusal Birlik Partisi lideri Gantz, Başbakan Netanyahu'nun savaş boyunca rehine anlaşmalarının önüne geçtiği ve kendi siyasi bekası için endişelnediğini... 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T23:37+0300

2024-09-03T23:37+0300

2024-09-03T23:37+0300

israil- filistin çatışması

israil

benny gantz

benyamin netahyahu

philadelphi koridoru

hamas

ateşkes

rehine

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Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Philadelphi Koridoru'ndaki askeri varlığını sürdürmenin neden Hamas ile bir rehine anlaşmasına varmaktan daha önemli olduğunu anlatırken halka yalan söylediğini vurguladı.Televizyonda yayımlanan konuşmasında Gantz, şu cümleleri kaydetti:Gantz konuşmasında 'şaşırmadığını' zira savaş kabinesinde görev yaptığı dönemde Netanyahu'nun Kasım ayında bir hafta süren anlaşma da dahil olmak üzere rehine anlaşmalarında ilerleme sağlanmasına sürekli engel olduğunun altını çizdi.Netanyahu'nun savaş planlamasını da eleştiren Gantz, İsrail Başbakanının 'tereddüt ettiğini' ve böylece savaşın Han Yunus'a ve daha sonra Refah'a doğru genişlemesini engellediğini dile getirdi.Gantz açıklamasında ayrıca, "Tüm bunlar beni şaşırtmıyor zira Netanyahu siyasi olarak hayatta kalmaya odaklanmış durumda ve ABD ile stratejik bağlarımıza zarar veriyor" cümlesini kaydederek bedeli çok ağır olsa bile rehinelerin kurtarılması gerektiğini dile getirdi.Netanyahu'dan Gantz'a yanıtBaşbakanlık Ofisi'nden, Ulusal Birlik Partisi lideri Gantz'ın söz konusu eleştirilerine yanıt geldi.Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Söz konusu açıklamada ayrıca, “Zafere ve rehinelerin geri dönüşüne katkıda bulunmayanların müdahale etmemesi iyi olur” cümlesine yer verildi.

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israil, benny gantz, benyamin netahyahu, philadelphi koridoru, hamas, ateşkes, rehine