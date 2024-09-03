https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/ulusal-birlik-partisi-lideri-gantz-netanyahu-halka-yalan-soyledi-rehineleri-evlerine-getiremeyecek-1087607674.html
Ulusal Birlik Partisi lideri Gantz: Netanyahu halka yalan söyledi, rehineleri evlerine getiremeyecek
Ulusal Birlik Partisi lideri Gantz: Netanyahu halka yalan söyledi, rehineleri evlerine getiremeyecek
Sputnik Türkiye
Ulusal Birlik Partisi lideri Gantz, Başbakan Netanyahu'nun savaş boyunca rehine anlaşmalarının önüne geçtiği ve kendi siyasi bekası için endişelnediğini... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T23:37+0300
2024-09-03T23:37+0300
2024-09-03T23:37+0300
israil- filistin çatışması
israil
benny gantz
benyamin netahyahu
philadelphi koridoru
hamas
ateşkes
rehine
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Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Philadelphi Koridoru'ndaki askeri varlığını sürdürmenin neden Hamas ile bir rehine anlaşmasına varmaktan daha önemli olduğunu anlatırken halka yalan söylediğini vurguladı.Televizyonda yayımlanan konuşmasında Gantz, şu cümleleri kaydetti:Gantz konuşmasında 'şaşırmadığını' zira savaş kabinesinde görev yaptığı dönemde Netanyahu'nun Kasım ayında bir hafta süren anlaşma da dahil olmak üzere rehine anlaşmalarında ilerleme sağlanmasına sürekli engel olduğunun altını çizdi.Netanyahu'nun savaş planlamasını da eleştiren Gantz, İsrail Başbakanının 'tereddüt ettiğini' ve böylece savaşın Han Yunus'a ve daha sonra Refah'a doğru genişlemesini engellediğini dile getirdi.Gantz açıklamasında ayrıca, "Tüm bunlar beni şaşırtmıyor zira Netanyahu siyasi olarak hayatta kalmaya odaklanmış durumda ve ABD ile stratejik bağlarımıza zarar veriyor" cümlesini kaydederek bedeli çok ağır olsa bile rehinelerin kurtarılması gerektiğini dile getirdi.Netanyahu'dan Gantz'a yanıtBaşbakanlık Ofisi'nden, Ulusal Birlik Partisi lideri Gantz'ın söz konusu eleştirilerine yanıt geldi.Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Söz konusu açıklamada ayrıca, “Zafere ve rehinelerin geri dönüşüne katkıda bulunmayanların müdahale etmemesi iyi olur” cümlesine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/israil-ordusunda-ust-duzey-istifa-kara-kuvvetleri-komutani-yadai-gorevine-devam-etmeyecek-1087596648.html
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israil, benny gantz, benyamin netahyahu, philadelphi koridoru, hamas, ateşkes, rehine
israil, benny gantz, benyamin netahyahu, philadelphi koridoru, hamas, ateşkes, rehine
Ulusal Birlik Partisi lideri Gantz: Netanyahu halka yalan söyledi, rehineleri evlerine getiremeyecek
Ulusal Birlik Partisi lideri Gantz, Başbakan Netanyahu'nun savaş boyunca rehine anlaşmalarının önüne geçtiği ve kendi siyasi bekası için endişelnediğini belirterek halka yalan söylediğini, rehineleri ise evlerine geri getiremeyeceğini dile getirdi.
Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Philadelphi Koridoru'ndaki askeri varlığını sürdürmenin neden Hamas ile bir rehine anlaşmasına varmaktan daha önemli olduğunu anlatırken halka yalan söylediğini vurguladı.
Televizyonda yayımlanan konuşmasında Gantz, şu cümleleri kaydetti:
Başbakan halkın gözünün içine baka baka gerçeği söylemedi: Rehineleri eve getiremeyeceğini, güney çıkışını gerçekten koruyamayacağını, kuzeyde yaşayanları evlerine geri döndüremeyeceğini, İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemeyeceğini...
Gantz konuşmasında 'şaşırmadığını' zira savaş kabinesinde görev yaptığı dönemde Netanyahu'nun Kasım ayında bir hafta süren anlaşma da dahil olmak üzere rehine anlaşmalarında ilerleme sağlanmasına sürekli engel olduğunun altını çizdi.
Netanyahu'nun savaş planlamasını da eleştiren Gantz, İsrail Başbakanının 'tereddüt ettiğini' ve böylece savaşın Han Yunus'a ve daha sonra Refah'a doğru genişlemesini engellediğini dile getirdi.
Gantz açıklamasında ayrıca, "Tüm bunlar beni şaşırtmıyor zira Netanyahu siyasi olarak hayatta kalmaya odaklanmış durumda ve ABD ile stratejik bağlarımıza zarar veriyor" cümlesini kaydederek bedeli çok ağır olsa bile rehinelerin kurtarılması gerektiğini dile getirdi.
Netanyahu'dan Gantz'a yanıt
Başbakanlık Ofisi'nden, Ulusal Birlik Partisi lideri Gantz'ın söz konusu eleştirilerine yanıt geldi.
Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Hakikatler ortada. Gantz ve partisinin hükümetten ayrılmasından bu yana İsrail, Hamas'ın liderini ve Hizbullah'ın komutanını ortadan kaldırmış, Husilere saldırmış, Hamas'ı silahlandırdığı Philadelphi Koridorunu ele geçirmiş ve Hizbullah'a karşı önleyici bir saldırı gerçekleştirerek kötü niyetli planını bozmuş ve Celile'yi hedef alan binlerce roketi imha etmiştir.
Söz konusu açıklamada ayrıca, “Zafere ve rehinelerin geri dönüşüne katkıda bulunmayanların müdahale etmemesi iyi olur” cümlesine yer verildi.