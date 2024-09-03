https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/hamas-abd-iki-hafta-icinde-ateskes-konusunda-cozume-varilmazsa-muzakerelerden-cekilecegini-soyledi--1087595193.html
Hamas: ABD iki hafta içinde ateşkes konusunda çözüme varılmazsa müzakerelerden çekileceğini söyledi
Hamas: ABD iki hafta içinde ateşkes konusunda çözüme varılmazsa müzakerelerden çekileceğini söyledi
Sputnik Türkiye
Türk Dışişlerine bilgi veren Hamas kaynaklarının, "ABDliler, iki hafta daha müzakerelere devam edeceklerini, çözüme ulaşılamazsa müzakerelerden çekileceklerini... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T15:47+0300
2024-09-03T15:47+0300
2024-09-03T16:44+0300
israil- filistin çatışması
dışişleri
dışişleri bakanlığı
hamas
israil
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Ayrıca, bakanlığa bilgi veren Hamas yetkilileri, 'İsrail’in yeni şartlar öne sürerek müzakerelerde hedef yükseltmeye devam ettiğini' ve ABD’nin İsrail’e herhangi bir baskı yapmadığını iletti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/dso-gazzede-yaklasik-160-bin-cocuga-cocuk-felci-asisi-yapildigini-acikladi-1087593514.html
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dışişleri, dışişleri bakanlığı, hamas, israil
dışişleri, dışişleri bakanlığı, hamas, israil
Hamas: ABD iki hafta içinde ateşkes konusunda çözüme varılmazsa müzakerelerden çekileceğini söyledi
15:47 03.09.2024 (güncellendi: 16:44 03.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
Türk Dışişlerine bilgi veren Hamas kaynaklarının, "ABDliler, iki hafta daha müzakerelere devam edeceklerini, çözüme ulaşılamazsa müzakerelerden çekileceklerini söyledi" ifadesini kullandığı açıklandı.
Ayrıca, bakanlığa bilgi veren Hamas yetkilileri, 'İsrail’in yeni şartlar öne sürerek müzakerelerde hedef yükseltmeye devam ettiğini' ve ABD’nin İsrail’e herhangi bir baskı yapmadığını iletti.