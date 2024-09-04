Arda Güler, Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi
© DHA / Christopher NeundorfMilli futbolcu Arda Güler, Gürcistan karşısında kaydettiği golle Cristiano Ronaldo'yu geçerek Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde oynadığı ilk maçında gol atan en genç oyuncu oldu.
© DHA / Christopher Neundorf
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Milli futbolcu Arda Güler, Ballon d'Or tarafından genç futbolculara verilen Kopa Trophy (en iyi genç oyuncu ödülü) adayları arasında yer aldı.
28 Ekim Pazartesi günü Paris'te Theatre du Chatelet'te yapılacak önemli gecede 'en iyi kadın futbolcu, en iyi erkek futbolcu, kadınlarda en iyi kulüp, erkeklerde en iyi kulüp, Kopa Trophy, Yachine Trophy, yılın en iyi erkek teknik direktörü, yılın en iyi kadın teknik direktörü' dallarındaki ödüller sahiplerini bulacak.
Real Madrid forması giyen Arda Güler, 21 yaşın altındaki en iyi performans gösteren oyuncuya verilen Kopa Trophy'e aday gösterildi.
Milli futbolcu Güler ile birlikte bu ödüle aday gösterilen diğer isimler ise şunlar oldu oldu:
Pau Cubarsi,
Alejandro Garnacho,
Karim Konate,
Kobbie Mainoo,
Joao Neves,
Savinho,
Mathy Tel,
Lamine Yamal,
Warren Zaire-Emery.
Yachine Trophy (En iyi kaleci ödülü) adayları:
Diogo Costa,
Gianluigi Donnarumma,
Gregor Kobel,
Andrei Lounine,
Mike Maignan,
Giorgi Mamardachvili,
Emiliano Martinez,
Unai Simon,
Yann Sommer,
Ronwen Williams.
En iyi kulüp adayları:
Borussia Dortmund (Almanya),
Girona (İspanya),
Bayer Leverkusen (Almanya),
Real Madrid (İspanya),
Manchester City (İngiltere).
Yılın en iyi erkek teknik direktörü adayları:
Xabi Alonso (Bayer Leverkusen),
Carlo Ancelotti (Real Madrid),
Luis de la Fuente (İspanya),
Gian Piero Gasperini (Atalanta),
Pep Guardiola (Manchester City),
Lionel Scaloni (Arjantin).