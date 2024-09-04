https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/arda-guler-kopa-trophy-odulune-aday-gosterildi-1087655870.html

Arda Güler, Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi

Arda Güler, Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi

Sputnik Türkiye

Milli futbolcu Arda Güler, Ballon d'Or tarafından genç futbolculara verilen Kopa Trophy (en iyi genç oyuncu ödülü) adayları arasında yer aldı. 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T21:08+0300

2024-09-04T21:08+0300

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spor

arda güler

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aday

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türkiye a milli futbol takımı

real madrid

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28 Ekim Pazartesi günü Paris'te Theatre du Chatelet'te yapılacak önemli gecede 'en iyi kadın futbolcu, en iyi erkek futbolcu, kadınlarda en iyi kulüp, erkeklerde en iyi kulüp, Kopa Trophy, Yachine Trophy, yılın en iyi erkek teknik direktörü, yılın en iyi kadın teknik direktörü' dallarındaki ödüller sahiplerini bulacak.Real Madrid forması giyen Arda Güler, 21 yaşın altındaki en iyi performans gösteren oyuncuya verilen Kopa Trophy'e aday gösterildi. Milli futbolcu Güler ile birlikte bu ödüle aday gösterilen diğer isimler ise şunlar oldu oldu:Yachine Trophy (En iyi kaleci ödülü) adayları:En iyi kulüp adayları:Yılın en iyi erkek teknik direktörü adayları:

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