https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/haitide-gorev-yapan-kenya-polisi-operasyonlarina-devam-ediyor-1087640496.html
Haiti’de görev yapan Kenya polisi operasyonlarına devam ediyor
Haiti’de görev yapan Kenya polisi operasyonlarına devam ediyor
Sputnik Türkiye
Kenya polisi, geçen yıl karar verildikten sonra uzun süren ertelemelerin ardından Birleşmiş Milletler adına iç karışıklık yaşanan Haiti’de, göreve başlamıştı... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T15:54+0300
2024-09-04T15:54+0300
2024-09-04T15:54+0300
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haiti misyonu (mss)
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Kenya liderliğindeki çok uluslu Haiti Misyonu (MSS), Haiti Ulusal Polisi (HNP) ile işbirliği içinde Delmas, Bel-Air, Solino kentleri ve çevresinde iç karışıklığa neden olduğu belirtilen çetelere karşı ‘temizlik’ operasyonları yürütüyor. 26 Ağustos'ta havalimanını ele geçiren Kenya polisi, ABD’den ek araç ve ekipman desteği alındığı açıkladı. Son durum raporunda ise şu ifadeler yer aldı:İki ABD’li misyoner karı-koca öldürülmüştüABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ben Baker’in kızı ve damadı, misyonerlik görevinde bulundukları Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’de öldürülmüştü.Öte yandan Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto, Mayıs ayında üç günlük ABD ziyaretinde bulunmuş, Beyaz Saray’da Başkan Joe Biden ile görüşmüştü. Rutto, daha sonra basına yaptığı açıklamada uzun süre ertelenen Haiti görevinin hızlıca başlayacağını duyurmuştu.Daha fazla ülkeden asker ve polis gidecekGelecek haftalarda daha fazla Kenyalı polisinin yanı sıra Bahamalar, Bangladeş, Barbados, Benin, Çad ve Jamaika'dan güvenlik güçlerinin Haiti'ye gideceği açıklandı. BM Güvenlik Konseyi'ne göre çok uluslu görev gücü yıllık 600 milyon dolar maliyetle aşamalı olarak konuşlandırılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/rostov-bolgesi-ticaret-ve-sanayi-odasi-ile-rost-arasinda-isbirligi-anlasmasi-imzalandi-1087639195.html
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haiti, kenya, haiti misyonu (mss), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bmgk
haiti, kenya, haiti misyonu (mss), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), bmgk
Haiti’de görev yapan Kenya polisi operasyonlarına devam ediyor
Kenya polisi, geçen yıl karar verildikten sonra uzun süren ertelemelerin ardından Birleşmiş Milletler adına iç karışıklık yaşanan Haiti’de, göreve başlamıştı. Kenya polisi, ülke genelinde operasyonlar yürütüldüğünü ve havalimanının kontrolünün ele geçirildiğini açıkladı.
Kenya liderliğindeki çok uluslu Haiti Misyonu (MSS), Haiti Ulusal Polisi (HNP) ile işbirliği içinde Delmas, Bel-Air, Solino kentleri ve çevresinde iç karışıklığa neden olduğu belirtilen çetelere karşı ‘temizlik’ operasyonları yürütüyor. 26 Ağustos'ta havalimanını ele geçiren Kenya polisi, ABD’den ek araç ve ekipman desteği alındığı açıkladı. Son durum raporunda ise şu ifadeler yer aldı:
“Pasifikasyon operasyonları denizden, karadan ve havadan yürütülecek ve normal insan ve araç akışını sağlamak üzere yollar ve sokaklar temizlenecektir. Bu arada MSS çete üyelerine silahlarını bırakmaları ve hükümete teslim olmaları çağrısında bulunuyor.”
İki ABD’li misyoner karı-koca öldürülmüştü
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ben Baker’in kızı ve damadı, misyonerlik görevinde bulundukları Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’de öldürülmüştü.
Öte yandan Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto, Mayıs ayında üç günlük ABD ziyaretinde bulunmuş, Beyaz Saray’da Başkan Joe Biden ile görüşmüştü. Rutto, daha sonra basına yaptığı açıklamada uzun süre ertelenen Haiti görevinin hızlıca başlayacağını duyurmuştu.
Daha fazla ülkeden asker ve polis gidecek
Gelecek haftalarda daha fazla Kenyalı polisinin yanı sıra Bahamalar, Bangladeş, Barbados, Benin, Çad ve Jamaika'dan güvenlik güçlerinin Haiti'ye gideceği açıklandı. BM Güvenlik Konseyi'ne göre çok uluslu görev gücü yıllık 600 milyon dolar maliyetle aşamalı olarak konuşlandırılacak.