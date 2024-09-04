https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/rostov-bolgesi-ticaret-ve-sanayi-odasi-ile-rost-arasinda-isbirligi-anlasmasi-imzalandi-1087639195.html

Rostov Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası ile ROST arasında işbirliği anlaşması imzalandı

Rostov Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası ile ROST arasında işbirliği anlaşması imzalandı

Sputnik Türkiye

Worldfood İstanbul 2024 Fuarı’nda Rostov Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası ile Rus Türk Ticaret Evi (ROST) arasında işbirliği anlaşması imzalandı. 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T15:04+0300

2024-09-04T15:04+0300

2024-09-04T15:04+0300

dünya

rusya

rostov bölgesi

worldfood istanbul

istanbul

tüyap fuar merkezi

işbirliği anlaşması

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Gıda sektörünün en büyük buluşma noktası olan Worldfood İstanbul 2024 Fuarı, 3 Eylül 2024’de Tüyap Fuar ve Kongre alanında başladı. 42 ülkeden yaklaşık 1.300 katılımcının yer aldığı fuara, Rusya’nın en önemli tarım bölgelerinden olan ve tarıma dayalı ekonomisi ile öne çıkan Rostov Bölgesi’ni temsilen Rostov Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası da katıldı.Fuarda Rus Türk Ticaret Evi (ROST) ile Rostov Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası arasında işbirliği anlaşması imzalandı. İmza töreni, Rostov Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası adına Uluslararası İlişkiler Departmanı Başkanı Anna Barışnikova ile ROST adına Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş arasında düzenlendi. Aynı zamanda Rostov Bölgesi Vali Yardımcısı ve Tarım ve Gıda Bakanı Konstantin Raçalovskiy ile Tarım ve Gıda Bakan Yardımcısı Olga Gorbaneva’nın da katıldığı imza töreninin ardından yapılan yuvarlak masa toplantısı ile iş dünyasının temsilcileri bir araya geldi.

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rusya, rostov bölgesi, worldfood istanbul, istanbul, tüyap fuar merkezi, işbirliği anlaşması