https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/gurcistan-basbakani-kobahidze-muhalefet-secim-oncesi-ve-sonrasinda-provokasyona-hazirlaniyor-1087632143.html

Gürcistan Başbakanı Kobahidze: Muhalefet seçim öncesi ve sonrasında provokasyona hazırlanıyor

Gürcistan Başbakanı Kobahidze: Muhalefet seçim öncesi ve sonrasında provokasyona hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Gürcistan Başbakanı İrakliy Kobahidze, radikal muhalefetin 26 Ekim’deki genel seçimler öncesinde ve sonrasında şiddet olaylarını kışkırtmak amacıyla... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T13:11+0300

2024-09-04T13:11+0300

2024-09-04T13:14+0300

dünya

gürcistan

irakliy kobahidze

muhalefet

seçim

provokasyon

şiddet olayları

rusya dış istihbarat servisi (svr)

renkli devrim

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Kobahidze, bugün düzenlediği basın toplantısında, “Radikal muhalefetin, halk arasında huzursuzluğa yol açabilecek böyle bir senaryonun yapay olarak hayata geçirilmesini aktif şekilde değerlendirdiğine dair bilgilerimiz var... Gürcistan'da yapay olarak huzursuzluk yaratmaya yönelik her türlü girişimin sert şekilde cezalandırılacağı konusunda herkesi uyarıyoruz” açıklamasında bulundu.Seçimi kazanma umudu kaybeden muhalefetin seçim sonrası huzursuzluğa hazırlandığını söyleyen Başbakan, “Bir dahaki sefere seçim sonuçlarını tanımayacakları, devlet kurumlarına saldırmaya çalışacakları, ülkeye saldıracakları ve ülkeyi tahrip edecekleri çok açık. Yaptıkları hesaplara göre bu da hükümetin değişmesine yol açmalı” diye anlattı.Kobahidze, “Seçimlerden önce ya da sonra Gürcistan'daki durumu bozmaya yönelik her türlü girişim, yasaların izin verdiği ölçüde cezalandırılacak” diye ekledi.Rus istihbaratı uyarmıştıRusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD’nin Gürcistan'daki gelişmelerden son derece şikayetçi ve bu ülkede 26 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri öncesinde bir ‘renkli devrim’ hazırlığı içinde olduğunu belirtmişti.SVR’in açıklamasında, “Amerikalılar Gürcistan'da bir ‘renkli devrim’ hazırlıyor. Gelen bilgilere göre, Beyaz Saray 26 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri öncesinde Gürcistan'daki gelişmelerden son derece şikayetçi” ifadesine yer verilmişti.Bu amaçla Gürcistan'daki Batı yanlısı sivil toplum kuruluşlarının oylama sürecini yakından takip etmek üzere çok sayıda eleman topladığını belirten SVR, bu kişilerin ‘seçim hilesini’ tespit etmek ve kaydetmekle görevlendirildiğini kaydetmişti.Muhalefetin, Tiflis’te düzenleyecek protesto gösterisi sırasında, oylamada ‘sahtekarlık yapıldığına dair deliller’ sunmayı ve seçim sonuçlarını tanımadığını ilan ederek iktidarın değişmesini talep edeceği anlatılan açıklamada, güvenlik güçlerinin protestoları şiddet yoluyla bastırmaya kışkırtılacağı belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/gurcistan-iktidar-partisinden-secim-uyarisi-disaridan-mudahale-olacagi-bir-gercek-1087606544.html

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gürcistan, irakliy kobahidze, muhalefet, seçim, provokasyon, şiddet olayları, rusya dış istihbarat servisi (svr), renkli devrim