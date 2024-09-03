https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/gurcistan-iktidar-partisinden-secim-uyarisi-disaridan-mudahale-olacagi-bir-gercek-1087606544.html

Gürcistan iktidar partisinden seçim uyarısı: 'Dışarıdan müdahale olacağı bir gerçek'

Gürcistan iktidar partisinden seçim uyarısı: 'Dışarıdan müdahale olacağı bir gerçek'

Sputnik Türkiye

İktidardaki Gürcü Rüyası Partisi Genel Sekreteri Mamuka Mdinaradze gazetecilere yaptığı açıklamada, Gürcistan'da seçimler öncesinde dış etkinin artacağını ve... 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T21:38+0300

2024-09-03T21:38+0300

2024-09-03T21:38+0300

dünya

gürcistan

gürcü rüyası

mamuka mdinaradze

bidzina ivanişvili

david kramer

mihail saakaşvili

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Gürcü Rüyası Partisi Genel Sekreteri Mdinaradze açıklamasında seçimlerden önce dış etkinin artacağı uyarısında bulunarak Gürcü halkı ve onlar tarafından seçilen hükümet yerine birilerinin karar vermesine izin vermeyeceklerinin altını çizdi.Midnaradze açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:Temmuz ayında, seçim kampanyasının başlaması ve Tiflis'teki yeni Gürcü Rüyası merkez ofisinin açılışı münasebetiyle düzenlenen bir etkinlikte konuşan eski Başbakan Bidzina İvanişvili, 'küresel savaş partisinin Avrupa ve Amerikan bürokrasisi üzerinde önemli bir etkisi olduğunu, bunun da Gürcü toplumunda Gürcistan'ın ABD ve Avrupa Birliği ile çatışma halinde olduğu izlenimi yarattığını' dile getirmişti.George W. Bush Başkanlık Enstitüsü Direktörü David Kramer, Gürcü Rüyası'nın kurucusunun ülkeyi yanlış yöne götürdüğünü ve Amerikan karşıtı açıklamalar yaptığını, bu nedenle yaptırımları hak ettiğini söylemişti. Kramer'in açıklamalarına yanıt vererek Gürcistan'da kararların Gürcü halkı ve onların seçtiği yetkililer tarafından alındığını defaatle vurgulayan Mdinaradze, Gürcü toplumunun Kramer'in açıklamasının ne kadar yeterli olduğuna kendisi karar vereceğini dile getirdi.Mdinaradze açıklamasında, “Kramer'in açıklaması Mihail Saakaşvili'nin bir demokrasi feneri olduğu ve Bidzina İvanişvili'nin ise cezalandırılması gerektiği yönündedir. Bunun ne kadar ciddi ve yeterli olduğuna toplum karar verecektir" cümlesinin altını çizdi.Gürcü Rüyası temsilcileri tarafından daha önce yapılan açıklamada Gürcü Rüyası'nın demokrasisinden memnun olmayan Batılı siyasetçiler ve bürokratların, muhalefeti ve onları destekleyen STK'ları 'demokrasi feneri' olarak adlandırdığını; radikal eylemlerin finanse ve teşvik edildiğini dile getirmişti.Rus istihbaratı uyarmıştıRusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD’nin Gürcistan'daki gelişmelerden son derece şikayetçi ve bu ülkede 26 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri öncesinde bir ‘renkli devrim’ hazırlığı içinde olduğunu belirtmişti.SVR’in açıklamasında, “Amerikalılar Gürcistan'da bir ‘renkli devrim’ hazırlıyor. Gelen bilgilere göre, Beyaz Saray 26 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri öncesinde Gürcistan'daki gelişmelerden son derece şikayetçi” ifadesine yer verilmişti.Bu amaçla Gürcistan'daki Batı yanlısı sivil toplum kuruluşlarının oylama sürecini yakından takip etmek üzere çok sayıda eleman topladığını belirten SVR, bu kişilerin ‘seçim hilesini’ tespit etmek ve kaydetmekle görevlendirildiğini kaydetmişti.Muhalefetin, Tiflis’te düzenleyecek protesto gösterisi sırasında, oylamada ‘sahtekarlık yapıldığına dair deliller’ sunmayı ve seçim sonuçlarını tanımadığını ilan ederek iktidarın değişmesini talep edeceği anlatılan açıklamada, güvenlik güçlerinin protestoları şiddet yoluyla bastırmaya kışkırtılacağı belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/batinin-tehditlerine-neden-olan-yabanci-ajanlar-ve-lgbt-yasalari-gurcistanda-neler-oldu-1085977363.html

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gürcistan, gürcü rüyası, mamuka mdinaradze, bidzina ivanişvili, david kramer, mihail saakaşvili, abd, avrupa birliği, svr, rusya dış istihbart servisi (svr)