https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/edirnede-yil-icinde-12-bin-791-kacak-gocmen-yakalandi-1087622268.html

Edirne’de yıl içinde 12 bin 791 kaçak göçmen yakalandı

Edirne’de yıl içinde 12 bin 791 kaçak göçmen yakalandı

Sputnik Türkiye

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte bu yılın 8 ayında 12 bin 791 kaçak göçmenin yakalandığını duyurdu. Avrupa Birliği ülkeleri Yunanistan ve Bulgaristan ile... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T10:18+0300

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türkiye

kaçak göçmen

kaçak göçmenler

göçmen kaçakçılığı

avrupa göçmen kaçakçılığı merkezi (emsc)

edirne

yunanistan

bulgaristan

yasadışı göçmenler

yasadışı göç

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Edirne Valisi Sezer açıklamasında sınır yenileme çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek "Aynı zamanda hudut bağlantı yolları da gözden geçirildi. Elektro optik kuleler, asansörlü kuleler ve tüm teknolojik imkanları artırdık" dedi.Sezer, kaçak göçü önlemek amacıyla 16'sı sabit olmak üzere 107 noktada denetim ve kontrol yürütüldüğünün altını çizdi.Kaçak göçmenleri kaçıran 451 organizatör yakalandıSöz konusu mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Sezer, "8 ayda 451 organizatör yakalanırken 209'u tutuklandı. Geçen yıla göre tutuklamalarda yüzde 70'e yakın bir artış söz konusu. Göçmen kaçakçılığına karışan araçlarla ilgili de yoğun bir mücadele ortaya konuldu. 128'i bot, 2'si tekne olmak üzere toplamda 655 araç ele geçirildi" diye konuştu.Kaçak göçmen trafiğinde yüzde 85 azalma olduGüvenlik güçlerinin sınır hattında ve kent genelinde sıkı denetimler gerçekleştirdiğini dile getiren Sezer, geçen yıla göre Kaçak göçmen trafiğinde yüzde 85 azalma olduğunu anlattı. Vali Sezer, 8 ayda sınır hattından Bulgaristan ve Yunanistan'a kaçmaya çalışan 363 terör örgütü üyesinin de yakalandığı bilgisini paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/turkiyeden-kacirilan-2-bin-500-yillik-altin-kolye-yuvasina-donuyor-1087619036.html

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