https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/dilruba-kayserilioglu-hakkinda-yeni-sorusturma-izmir-cumhuriyet-bassavciligi-kamu-davasi-acti-1087656257.html
Dilruba Kayserilioğlu hakkında yeni soruşturma: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı kamu davası açtı
Dilruba Kayserilioğlu hakkında yeni soruşturma: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı kamu davası açtı
Sputnik Türkiye
Halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında, 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçlamasıyla... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T21:19+0300
2024-09-04T21:19+0300
2024-09-04T21:31+0300
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dilruba kayserilioğlu
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İzmir’de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatarak kamu davası açtı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve asliye ceza mahkemesine gönderilen iddianamede Kayserilioğlu'nun 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.İzmir'de Dilruba Kayserilioğlu, bir sokak röportajında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği' iddiasıyla 12 Ağustos’ta gözaltına alınıp tutuklanmış, 29 Ağustos'ta tahliye edilmiş, ardından hakkında 4.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.Yargılama sonunda hakim, sanığın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan beraatine karar vermiş, Kayserilioğlu 'Halkın bir kesimini alenen aşağılama' suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/chp-genel-baskani-ozgur-ozel-ikinci-yuzyil-degisim-kurultayinda-konustu-atamizin-partisini-iktidar-1087651608.html
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dilruba kayserilioğlu, dava, soruşturma
dilruba kayserilioğlu, dava, soruşturma
Dilruba Kayserilioğlu hakkında yeni soruşturma: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı kamu davası açtı
21:19 04.09.2024 (güncellendi: 21:31 04.09.2024)
Halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında, 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan davada Kayserilioğlu'nun 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İzmir’de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatarak kamu davası açtı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve asliye ceza mahkemesine gönderilen iddianamede Kayserilioğlu'nun 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
İzmir'de Dilruba Kayserilioğlu, bir sokak röportajında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği' iddiasıyla 12 Ağustos’ta gözaltına alınıp tutuklanmış, 29 Ağustos'ta tahliye edilmiş, ardından hakkında 4.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.
Yargılama sonunda hakim, sanığın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan beraatine karar vermiş, Kayserilioğlu 'Halkın bir kesimini alenen aşağılama' suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.