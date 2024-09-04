https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/dilruba-kayserilioglu-hakkinda-yeni-sorusturma-izmir-cumhuriyet-bassavciligi-kamu-davasi-acti-1087656257.html

Dilruba Kayserilioğlu hakkında yeni soruşturma: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı kamu davası açtı

Dilruba Kayserilioğlu hakkında yeni soruşturma: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı kamu davası açtı

Sputnik Türkiye

Halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında, 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçlamasıyla... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T21:19+0300

2024-09-04T21:19+0300

2024-09-04T21:31+0300

türkiye

dilruba kayserilioğlu

dava

soruşturma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1e/1087444237_1:0:765:430_1920x0_80_0_0_d594eab859ac2345a4c3fc6086d35095.png

İzmir’de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatarak kamu davası açtı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve asliye ceza mahkemesine gönderilen iddianamede Kayserilioğlu'nun 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.İzmir'de Dilruba Kayserilioğlu, bir sokak röportajında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği' iddiasıyla 12 Ağustos’ta gözaltına alınıp tutuklanmış, 29 Ağustos'ta tahliye edilmiş, ardından hakkında 4.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.Yargılama sonunda hakim, sanığın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan beraatine karar vermiş, Kayserilioğlu 'Halkın bir kesimini alenen aşağılama' suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/chp-genel-baskani-ozgur-ozel-ikinci-yuzyil-degisim-kurultayinda-konustu-atamizin-partisini-iktidar-1087651608.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dilruba kayserilioğlu, dava, soruşturma