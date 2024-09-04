https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/cevreyi-kirleten-beyaz-et-firmasina-ucuncu-kez-ceza-kesildi-1087640560.html
Çevreyi kirleten beyaz et firmasına 'üçüncü kez' ceza kesildi
Çevreyi kirleten beyaz et firmasına 'üçüncü kez' ceza kesildi
Sputnik Türkiye
Bolu'da atık suyu arıtmadan dereye bıraktığı tespit edilen beyaz et firmasına 3 milyon 480 bin lira para cezası verildi. Firmanın daha önce de iki kez çevreyi... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T15:36+0300
2024-09-04T15:36+0300
2024-09-04T15:36+0300
türkiye
bolu
çevre ve şehircilik bakanlığı
çevre kirliliği
atık su
ceza
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Bolu kent merkezinden geçen Büyüksu Deresi'nde kirliliğin önlenmesi kapsamındaki denetimlerde, Vakıfgeçitveren Köyü mevkisindeki bir beyaz et firmasının atık suyunu arıtmaya dahil etmeden dereye bıraktığını tespit etti. Savcılığa suç duyurusunda bulunulduFirmaya 3 milyon 480 bin lira idari para cezası uygulayan ekipler, şirket hakkında 'çevreyi kasten kirletmek'ten savcılığa suç duyurusunda bulundu.Üçüncü kez ceza kesildiİl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde söz konusu firmaya daha önce de çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 1 milyon 160 bin lira ve 2 milyon 220 bin lira idari para cezaları verilmişti.Ayrıca, atık sularını arıtmadan Büyüksu Deresi'ne bıraktığı tespit edilen 2 beyaz et firması ile bir patates fabrikasına da 1 milyon 160 bin ile 3 milyon 480 bin lira arasında değişen cezalar uygulanmıştı.
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bolu, çevre ve şehircilik bakanlığı, çevre kirliliği, atık su, ceza
bolu, çevre ve şehircilik bakanlığı, çevre kirliliği, atık su, ceza
Çevreyi kirleten beyaz et firmasına 'üçüncü kez' ceza kesildi
Bolu'da atık suyu arıtmadan dereye bıraktığı tespit edilen beyaz et firmasına 3 milyon 480 bin lira para cezası verildi. Firmanın daha önce de iki kez çevreyi kirlettiği için ceza aldığı ortaya çıktı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Bolu kent merkezinden geçen Büyüksu Deresi'nde kirliliğin önlenmesi kapsamındaki denetimlerde, Vakıfgeçitveren Köyü mevkisindeki bir beyaz et firmasının atık suyunu arıtmaya dahil etmeden dereye bıraktığını tespit etti.
Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu
Firmaya 3 milyon 480 bin lira idari para cezası uygulayan ekipler, şirket hakkında 'çevreyi kasten kirletmek'ten savcılığa suç duyurusunda bulundu.
İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde söz konusu firmaya daha önce de çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 1 milyon 160 bin lira ve 2 milyon 220 bin lira idari para cezaları verilmişti.
Ayrıca, atık sularını arıtmadan Büyüksu Deresi'ne bıraktığı tespit edilen 2 beyaz et firması ile bir patates fabrikasına da 1 milyon 160 bin ile 3 milyon 480 bin lira arasında değişen cezalar uygulanmıştı.