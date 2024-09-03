https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/tanju-ozcan-insan-demeye-dilimin-varmadigi-4-yaratik-sabaha-kadar-icmisler-ortaligi-o-sekilde-1087607967.html
Tanju Özcan: İnsan demeye dilimin varmadığı 4 yaratık sabaha kadar içmişler, ortalığı o şekilde bırakmışlar
Tanju Özcan: İnsan demeye dilimin varmadığı 4 yaratık sabaha kadar içmişler, ortalığı o şekilde bırakmışlar
Sputnik Türkiye
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yeşillik alanda alkol tüketip çöplerini toplamayan 4 kişi hakkında açıklama yaptı. 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T23:05+0300
2024-09-03T23:05+0300
2024-09-03T23:05+0300
türkiye
tanju özcan
bolu belediyesi
bolu cumhuriyet başsavcılığı
yeşil alan
çevre kirliliği
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün gece saatlerinde sanayi bölgesinde bulunan yeşil alanda alkol tüketip ortalığı toplamadan ayrılan dört kişi için yaptığı açıklamada, "İnsan demeye dilimin varmadığı 4 yaratık oturup sabaha kadar içmişler ve o şekilde de bırakıp kalkmışlar" ifadelerini kullandı. Özcan, 4 kişinin tespit edildiği ve her birine 39.797 TL idari para cezası kesildiği açıklamasını yaparken, bu kişiler hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Çevreyi kasıtlı olarak kirletmenin cezası olduğunu hatırlatan Özcan, "Kirletmeye devam ederseniz işin sonu hapishane de bitecek" ifadelerinde bulundu. Özcan, aynı zamanda sosyal medyadan paylaştığı videoda kirli bırakılmış yeşil alanın görüntülerini paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/ibb-baskani-imamoglundan-hakkindaki-davaya-iliskin-aciklama-hodri-meydan-1087607846.html
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tanju özcan, bolu belediyesi, bolu cumhuriyet başsavcılığı , yeşil alan, çevre kirliliği
tanju özcan, bolu belediyesi, bolu cumhuriyet başsavcılığı , yeşil alan, çevre kirliliği
Tanju Özcan: İnsan demeye dilimin varmadığı 4 yaratık sabaha kadar içmişler, ortalığı o şekilde bırakmışlar
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yeşillik alanda alkol tüketip çöplerini toplamayan 4 kişi hakkında açıklama yaptı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün gece saatlerinde sanayi bölgesinde bulunan yeşil alanda alkol tüketip ortalığı toplamadan ayrılan dört kişi için yaptığı açıklamada, "İnsan demeye dilimin varmadığı 4 yaratık oturup sabaha kadar içmişler ve o şekilde de bırakıp kalkmışlar" ifadelerini kullandı.
Özcan, 4 kişinin tespit edildiği ve her birine 39.797 TL idari para cezası kesildiği açıklamasını yaparken, bu kişiler hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacağını belirtti.
Çevreyi kasıtlı olarak kirletmenin cezası olduğunu hatırlatan Özcan, "Kirletmeye devam ederseniz işin sonu hapishane de bitecek" ifadelerinde bulundu. Özcan, aynı zamanda sosyal medyadan paylaştığı videoda kirli bırakılmış yeşil alanın görüntülerini paylaştı.