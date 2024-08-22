İstanbul Boğazı'nda tepki çeken villa inşaatı durduruldu, inşaatla ilgili soruşturma başlatıldı
19:15 22.08.2024 (güncellendi: 19:22 22.08.2024)
© AA / Harun UyanıkVaniköy kaçak inşaat
© AA / Harun Uyanık
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Vaniköy'deki kaçak villa inşatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından durduruldu. Villanın bir önceki kiracısı 'tanıdık bir isim' çıkarken, kaçak inşaatla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörüm Bölgesi'nde izinsiz yapılan villa inşaatı büyük tepki çekti. İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde bölgeye giderek gerekli incelemelerde bulundu, inşaat çalışmaları durduruldu.
© AA / Harun UyanıkVaniköy kaçak inşaat
Vaniköy kaçak inşaat
© AA / Harun Uyanık
Oktar için villaya operasyon düzenlenmişti
Suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın yakalanması için 11 Temmuz 2018'de bu villaya operasyon düzenlenmiş, villa o dönem bir çok habere konu olmuştu. Oktar'a yönelik cinsel istismar, cinsel saldırı, kişiyi hürriyetten yoksun kılma suçlarının işlendiği villa olarak kayıtlara geçmişti. Oktar'ın operasyondan kaçma görüntüleri de yine villanın güvenlik kameralara yansımıştı.
© AA / Harun UyanıkVaniköy kaçak inşaat
Vaniköy kaçak inşaat
© AA / Harun Uyanık
Açıklamalar peş peşe geldi
Konunun gündeme gelmesinin ardından ise açıklamalar da peş peşe geldi. İnşaat çalışmasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin izni ile başlatıldığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine bakanlık yetkililerinin de söz konusu inşaatta incelemelerde bulunduğu kaydedildi.
© AA / ÇŞİDBVaniköy kaçak inşaat
Vaniköy kaçak inşaat
© AA / ÇŞİDB
İBB: Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu
Konuyla ilgili olarak İBB yaptığı açıklamada, özel mülkiyete konu Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi 928 ada 3 parsel sayılı yerde ikişer katlı dört bağımsız bölümden oluşan iki betonarme yapı bulunduğu ve bu yapıların tamamının yapı kullanma izin belgesine sahip olduğu bildirildi.
© AA / ÇŞİDBVaniköy kaçak inşaat
Vaniköy kaçak inşaat
© AA / ÇŞİDB
Basit onarım izni belgesi alındı
Ayrıca parsel üzerinde yapı kullanma izin belgesi eki röleve projesinde mevcut havuz yapısının da yer aldığı aktarılan açıklamada, şunları kaydedildi:
"Parsel içinde geçmişte mevcut olan kaçak yapılar yıkılmıştır. Sonrasında yasal yapılarla ilişkili olarak, yapı ilgilileri tarafından tamir ve tadilat izni almak amacıyla kurumumuza başvuruda bulunulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda, mevzuat gereği basit onarım izin belgesi düzenlenmiştir. Ancak, mahallen yapılan denetimler sonucunda kısmen basit onarım izninin dışında kalan ve güçlendirme ruhsatı kapsamında yapılabilecek çalışmaların kurumumuza güçlendirme ruhsatı talebinde bunulmadan yapılmakta olduğu, yasal yapılara ilave ahşap ve prefabrik yapılarının inşa edilmekte olduğu tespit edilmiştir."
© AA / ÇŞİDBVaniköy kaçak inşaat
Vaniköy kaçak inşaat
© AA / ÇŞİDB
İnşaat mühürlenerek faaliyetten men edildi
Açıklamada, "Bu durum üzerine yasal süreç ivedilikle başlatılmış, 16 Ağustos 2024 tarih, 2089 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiş olup inşaat mühürlenerek faaliyetten men edilmiş ve konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de bilgilendirilmiştir. Kurumumuz, bu süreçte yasal yükümlülüklerini titizlikle yerine getirmekte olup mevzuat dışı her türlü yapılaşmanın önüne geçmek için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir." denildi.
© AA / ÇŞİDBVaniköy kaçak inşaat
Vaniköy kaçak inşaat
© AA / ÇŞİDB
'Yıkım yapılmaması halinde Bakanlığımız gerekli süreci gerçekleştirecektir'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da konuyla ilgili yaptığı açıklamada İstanbul Boğazı'nın herkesin ortak meselesi olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Vaniköy semtinde buradaki imara uygun olmayan bir kaçak yapılaşmayla karşı karşıya kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluğuna ait bu bölgede ekiplerimiz hem İstanbul Büyükşehir Belediyesini yazılı ve sözlü uyarmak suretiyle hem de inşaatı durdurmak adına müdahale ettik. Gerekli hukuki süreçle ilgili savcılığa suç duyurusu işlemleri devam etmektedir. İlgili belediyeye uyarı yapılmıştır. Bakanlık olarak süreci takip edeceğiz. İstanbul Boğazını gözümüz gibi koruyacağız. Burada kaçak yapıya müsaade etmeyeceğiz. Bu güzellikler bize emanet, bu emanete hep birlikte sahip çıkacağız. Ekiplerimiz her türlü süreci takip etmektedir. Bakanlığımız inşaatı mühürlemiştir. İlgili kurumlara ilişkin de suç duyurusu süreci yürütülmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden kaçak yapının ilavelerine ilişkin yıkımın yapılması yazılı talep edilmiştir ve yapılmaması halinde bakanlığımız gerekli süreci gerçekleştirecektir."
© AA / Harun UyanıkVaniköy kaçak inşaat
Vaniköy kaçak inşaat
© AA / Harun Uyanık
İmar kirliliğine neden olma suçundan soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Üsküdar Vaniköy semtindeki izinsiz inşaata ilişkin "imar kirliliğine neden olma" suçundan soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İstanbul'un Üsküdar ilçesi Vaniköy semtinde bulunan ve Boğaziçi Öngörünüm bölgesinde yer alan yapıyla ilgili olarak Türk Ceza Kanunu'nun 184. maddesi uyarınca 'imar kirliliğine neden olma' suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzun doğasını bozacak hiçbir olumsuzluğa asla müsaade edilmeyecektir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."