Mersin'de kötülükten koruduğuna inanılan 'tılsımlı mezar tableti' bulundu

"İçindeki yazılardan anladığımız kadarıyla o yapıyı ya da mezarı her türlü kötülük ve düşmandan korumak amacıyla yapılmış sihirli, tılsımlı bir tablet bu. Tam çözümlemesi epigrafi hocalarımızla beraber devam ediyor ancak şunu görüyoruz ki burası sadece bir şehir değil, aynı zamanda farklı özelliklere de sahip. Kalenin içinde şu ana kadar bir mezar yapısı bulamadık. Tablet, o dönemde burada bir mezar yapısı olduğuna işaret ediyor. Bunun, verilerin ortaya çıkarılması bağlamında, bölge ve Anadolu tarihi için önemli bir tablet olduğu anlaşılıyor."