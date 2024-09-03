https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/bakan-isikhan-depremden-etkilenen-4-il-ve-iki-ilcede-mucbir-sebep-hali-uzatildi-1087596500.html

Bakan Işıkhan: 'Depremden etkilenen 4 il ve iki ilçede mücbir sebep hali uzatıldı'

Bakan Işıkhan: 'Depremden etkilenen 4 il ve iki ilçede mücbir sebep hali uzatıldı'

Sputnik Türkiye

Adıyaman, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31 Ağustos'ta sona eren mücbir sebep halinin, 30 Kasım'a kadar... 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T16:22+0300

2024-09-03T16:22+0300

2024-09-03T16:22+0300

ekonomi

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

vedat işıkhan

mücbir sebep

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31 Ağustos'ta sona eren mücbir sebep halinin, 30 Kasım'a kadar uzatıldığını duyurdu.Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki sigortalılar ve işverenler için gerekli olan tüm düzenlemelerin, Bakanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlarca ivedilikle hayata geçirildiğini belirterek, şunları kaydetti:2023'ün ocak ila aralık, 2024'ün ocak ila ekim aylarına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannameleri/aylık prim ve hizmet bildirgelerinin 31 Ocak 2025'e kadar SGK'ye verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş olacağına dikkati çeken Işıkhan, şu bilgileri paylaştı:Sigortalıların ve hak sahiplerinin borçlanma ve ihya kapsamındaki borçlarının ödenmesi, kontrol muayene tarihleri gibi uygulamalardan sorunsuz şekilde yararlanmaları için belirlenen yeni mücbir sebep tarihine göre ödeme sürelerinin güncellendiğini bildiren Işıkhan, "6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimizin çalışma hayatını ve ekonomisini güçlendirmek için işverenlerimizin, çalışanlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Devlet-millet el ele asrın birlikteliğini göstererek tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla çalışmalarımızı yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

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Sputnik Türkiye

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, vedat işıkhan, mücbir sebep