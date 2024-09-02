https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/arda-guler-ancelottinin-tercihleri-arasinda-yer-almadi-1087519311.html
Arda Güler, Ancelotti'nin tercihleri arasında yer almadı
Arda Güler, Ancelotti'nin tercihleri arasında yer almadı
Sputnik Türkiye
Real Madrid sahasında oynadığı maçta Real Betis'i 2-0 mağlup etti. Milli futbolcu Arda Güler karşılaşmaya yedek başladı ve maçta yer bulamadı. Real Madrid'in... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T01:14+0300
2024-09-02T01:14+0300
2024-09-02T02:14+0300
spor
arda güler
carlo ancelotti
real madrid
kylian mbappe
real betis
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Real Betis'i 2-0 mağlup etti.Real Madrid'in gollerini yeni transfer Kylian Mbappe dakika 65 ve 75'de penaltıdan attı.Karşılaşmaya yedek başlayan milli futbolcu Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin tercihleri arasında yer almadı.Ligin namağlup takımlarından olan ancak iki beraberliği bulunan Real Madrid, 8 puanla 2. sırada yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/mehmet-aurelio-basaksehir-kaliteli-takim-hakli-bir-galibiyet-aldilar--1087516011.html
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Arda Güler, Ancelotti'nin tercihleri arasında yer almadı
01:14 02.09.2024 (güncellendi: 02:14 02.09.2024)
Real Madrid sahasında oynadığı maçta Real Betis'i 2-0 mağlup etti. Milli futbolcu Arda Güler karşılaşmaya yedek başladı ve maçta yer bulamadı. Real Madrid'in golleri yeni transfer Mbappe'den geldi.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Real Betis'i 2-0 mağlup etti.
Real Madrid'in gollerini yeni transfer Kylian Mbappe dakika 65 ve 75'de penaltıdan attı.
Karşılaşmaya yedek başlayan milli futbolcu Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin tercihleri arasında yer almadı.
Ligin namağlup takımlarından olan ancak iki beraberliği bulunan Real Madrid, 8 puanla 2. sırada yer aldı.