https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/arda-guler-ancelottinin-tercihleri-arasinda-yer-almadi-1087519311.html

Arda Güler, Ancelotti'nin tercihleri arasında yer almadı

Arda Güler, Ancelotti'nin tercihleri arasında yer almadı

Sputnik Türkiye

Real Madrid sahasında oynadığı maçta Real Betis'i 2-0 mağlup etti. Milli futbolcu Arda Güler karşılaşmaya yedek başladı ve maçta yer bulamadı. Real Madrid'in... 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T01:14+0300

2024-09-02T01:14+0300

2024-09-02T02:14+0300

spor

arda güler

carlo ancelotti

real madrid

kylian mbappe

real betis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/02/1087519603_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d5ce65506ac374a85bac7ac04a240e84.jpg

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Real Betis'i 2-0 mağlup etti.Real Madrid'in gollerini yeni transfer Kylian Mbappe dakika 65 ve 75'de penaltıdan attı.Karşılaşmaya yedek başlayan milli futbolcu Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin tercihleri arasında yer almadı.Ligin namağlup takımlarından olan ancak iki beraberliği bulunan Real Madrid, 8 puanla 2. sırada yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/mehmet-aurelio-basaksehir-kaliteli-takim-hakli-bir-galibiyet-aldilar--1087516011.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

real madrid, mbappe, ancelotti, real madrid - real betis hangi kanalda, real madrid - real betis canlı izle, arda güler real madrid