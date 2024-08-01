https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/abdullatif-senerden-aciklama-geldi-oglum-anneannesini-cok-severdi-1086407075.html
Abdüllatif Şener'den açıklama geldi: 'Oğlum anneannesini çok severdi'
Abdüllatif Şener'den açıklama geldi: 'Oğlum anneannesini çok severdi'
Sputnik Türkiye
Eski Bakan Şener, oğlu Bedirhan Şener'in, anneannesini silahla öldürmesine ilişkin, "Oğlum anneannesini çok severdi, zaman zaman onda kalır, anneannesi de... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T14:33+0300
2024-08-01T14:33+0300
2024-08-01T14:33+0300
türkiye
abdüllatif şener
oğul
anneanne
öldürme
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Eski Bakan Abdüllatif Şener, sosyal medya hesabından Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldüren oğlu Bedirhan Şener ve olaya ilişkin açıklama yaptı.Dün meydana gelen olayın ailesini derinden sarstığını belirten Şener, taziyelerini bildiren ve acılarını paylaşanlara teşekkür etti.Diğer bazı sorunlarla oğlu Bedirhan'ın yıllarca işsiz kalmanın sıkıntısıyla psikolojik sorunlar yaşadığını savunan Şener, "Sonrasında Meclis personeli olarak parti grubunda çalışırken, en düşük maaşla Meclis kadrosuna alınmasını bazı medya mensupları şahsımla hesaplaşmanın bir aracı haline dönüştürünce, bu durum onun psikolojik sorunlarını ağırlaştırmıştır" ifadelerini kullandı.Şener, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/ankara-cumhuriyet-bassavciligindan-senerin-oglunun-anneannesini-oldurmesine-iliskin-aciklama-1086406344.html
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abdüllatif şener, oğul, anneanne, öldürme
abdüllatif şener, oğul, anneanne, öldürme
Abdüllatif Şener'den açıklama geldi: 'Oğlum anneannesini çok severdi'
Eski Bakan Şener, oğlu Bedirhan Şener'in, anneannesini silahla öldürmesine ilişkin, "Oğlum anneannesini çok severdi, zaman zaman onda kalır, anneannesi de kendisinde kalırdı" ifadelerini kullandı. Şener olayın nasıl yaşandığına dair ayrıntıları da paylaştı.
Eski Bakan Abdüllatif Şener, sosyal medya hesabından Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldüren oğlu Bedirhan Şener ve olaya ilişkin açıklama yaptı.
Dün meydana gelen olayın ailesini derinden sarstığını belirten Şener, taziyelerini bildiren ve acılarını paylaşanlara teşekkür etti.
Diğer bazı sorunlarla oğlu Bedirhan'ın yıllarca işsiz kalmanın sıkıntısıyla psikolojik sorunlar yaşadığını savunan Şener, "Sonrasında Meclis personeli olarak parti grubunda çalışırken, en düşük maaşla Meclis kadrosuna alınmasını bazı medya mensupları şahsımla hesaplaşmanın bir aracı haline dönüştürünce, bu durum onun psikolojik sorunlarını ağırlaştırmıştır" ifadelerini kullandı.
"Sağlık durumu iyi olmadığından ve telefonlarımıza cevap vermediğinden hayatından endişe duyarak dün akşam eşim Berrin ve annesiyle oğlum Bedirhan'ın evine gittik. Ben arabayı park etmekle meşgulken eşim ve annesi oğlumun dairesine çıkmışlar, zile basmışlar, O ise kapıyı acar açmaz karşısına ateş etmeye başlamıştır ve söz konusu müessif olay meydana gelmiştir. Oğlum anneannesini çok severdi, zaman zaman Onda kalır, anneannesi de kendisinde kalırdı. Eşimin kanser tedavisi gördüğü bir ortamda, özensiz ve yanlışlarla dolu yayın ve yorum yapanlara üzüntülerimizi belirtir, yaşadığımız bu zor günlerde ailemizin açısına saygı göstermelerini bekleriz."