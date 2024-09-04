https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/akdenizde-48-buyuklugunde-deprem-1087609621.html

Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

AFAD, saat 00.29'da Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 12.22 kilometre olarak belirlendi. Kandilli Rasathanesi... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

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akdeniz

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildiği bilgisini paylaştı. Depremin Akdeniz'de34.705 N enleminde ve 32.00972 E boylamında meydana geldiği belirtildi.Saat 00.29'da yaşanan depremin derinliği ise 12.22 kilometre olarak kayıtlara geçti.Kandilli 4.9 olarak kaydettiKandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü saat 00.29'da yaşanan depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı. Derinlik ise 17.6 kilometre ölçüldü.

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