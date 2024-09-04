https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/akdenizde-48-buyuklugunde-deprem-1087609621.html
Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, saat 00.29'da Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 12.22 kilometre olarak belirlendi. Kandilli Rasathanesi... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T00:47+0300
2024-09-04T00:47+0300
2024-09-04T01:01+0300
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afad
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildiği bilgisini paylaştı. Depremin Akdeniz'de34.705 N enleminde ve 32.00972 E boylamında meydana geldiği belirtildi.Saat 00.29'da yaşanan depremin derinliği ise 12.22 kilometre olarak kayıtlara geçti.Kandilli 4.9 olarak kaydettiKandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü saat 00.29'da yaşanan depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı. Derinlik ise 17.6 kilometre ölçüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/luks-yatta-turist-kimligiyle-gocmen-kacakciligi-sahil-guvenlik-tarafindan-yakalandilar-1087607356.html
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Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem
00:47 04.09.2024 (güncellendi: 01:01 04.09.2024)
AFAD, saat 00.29'da Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 12.22 kilometre olarak belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildiği bilgisini paylaştı. Depremin Akdeniz'de34.705 N enleminde ve 32.00972 E boylamında meydana geldiği belirtildi.
Saat 00.29'da yaşanan depremin derinliği ise 12.22 kilometre olarak kayıtlara geçti.
Kandilli 4.9 olarak kaydetti
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü saat 00.29'da yaşanan depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı. Derinlik ise 17.6 kilometre ölçüldü.