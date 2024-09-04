https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/adalet-bakani-tunc-dunyanin-en-buyuk-adalet-sarayi-ankaramizda-insa-ediliyor-1087656653.html

Adalet Bakanı Tunç: Dünyanın en büyük adalet sarayı Ankara'mızda inşa ediliyor

Adalet Bakanı Tunç: Dünyanın en büyük adalet sarayı Ankara'mızda inşa ediliyor

Sputnik Türkiye

Ankara'da düzenlenen Adli Yıl Açılış Kokteyli'nde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, inşaasına başlanan yeni adalet sarayı hakkında bilgiler verdi. Tunç, yeni... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T21:40+0300

2024-09-04T21:40+0300

2024-09-04T21:53+0300

türkiye

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yargı reformu

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Ankara 2 No'lu Barosu tarafından Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde Adli Yıl Açılış Kokteyli düzenlendi. Düzenlenen kokteyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katılım sağladı. Programın açılış konuşmasını yapan Adalet Bakanı Tunç, Ankara'da inşaasına başlanan yeni adalet sarayı hakkında bilgiler verdi.'Dünyanın en büyük adalet sarayı Ankara'mızda olacak'Bakan Tunç, konuşmasında Ankara Adliyesi'nin 6 farklı binada hizmet vermesinden söz ederken yeni adalet sarayı hakkında, "Ankara Adliyesinin tek çatı altında toplanmasıyla ilgili çalışmamızı 3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamlayacağız. Dünyanın en büyük adalet sarayı Ankara'mızda inşa ediliyor. 622 bin metrekare kapalı alana sahip olacak" ifadelerinde bulundu. Yatay mimariye sahip yeşil bina Tunç, yeni adalet sarayının mimarisinden söz ederken yatay bir mimariye sahip olacağı ve yeşil bina konseptine sahip olacağı bilgisini verdi. Aynı zamanda Tunç, yeni adalet sarayının temel atma töreni için, "Önümüzdeki günlerde de temel atma törenini gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu. 'Yargı Reformu Strateji Belgesi yakında açıklanacak'Adalet Bakanı Tunç, Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Yüzyılı'nın ilk Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.Bakan Tunç konuşmasında, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili avukatların ve baroların görüşlerini aldıklarını belirterek, "Bu doğrultuda da önemli yasal düzenlemeleri önümüzdeki süreçte Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan hedefler doğrultusunda gerçekleştirmenin, taslak çalışmaları Meclisimize aktarmanın gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.'Mottomuz şu; hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi'Tunç, gayretlerinin vatandaşların yargı hizmetlerinden güçlü bir şekilde faydalanması olduğunu dile getirerek, "Yargı Reformu Strateji Belgemizin kapağında şu olacak, mottomuz şu; hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi. 22 yıldan bu yana çok mesafe aldık. Daha da fazla mesafe almak ve gecikmeden yargının tecellisi için, vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden en güçlü bir şekilde faydalanabilmesi için gerekli tedbirleri alacağız" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/adalet-bakani-tunctan-imamogluna-yanit-kimse-yargiya-parmak-sallayamaz-1087649497.html

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adalet bakanı, yılmaz tunç, ankara, ankara adalet sarayı, adalet sarayı, yargı, yargı reformu