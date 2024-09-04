https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/abdulkadir-selvi-harbiyeli-de-aldanir-yeni-harbiyeliler-aldanmasin-diye-yazdim-1087617106.html
Abdulkadir Selvi: Harbiyeli de aldanır, yeni Harbiyeliler aldanmasın diye yazdım
Abdulkadir Selvi: Harbiyeli de aldanır, yeni Harbiyeliler aldanmasın diye yazdım
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde mezun olan teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmasını... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T09:27+0300
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında şunları söyledi:Selvi yazısının sonunda Harbiyelileri de uyardı:Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşananlardan rahatsız olduğunu savunan Selvi, "Bunlar rahatsız edici işler. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu olaydan dolayı rahatsızlık duyduğu ifade ediliyor. Türk ordusu başarılarıyla tartışılmayı ve alkışlanmayı hak ediyor. Ama bu tür askeri vesayet dönemlerinin ruhunu yansıtan eylemler bu başarılara gölge düşürüyor" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/tsk-tarihinde-ilk-bu-yil-kara-hava-ve-deniz-harp-okullari-birincileri-kadin-tegmenler-oldu-1087527636.html
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harbiye, tsk, milli savunma üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı (msü), milli savunma bakanlığı (msb), asker
harbiye, tsk, milli savunma üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı (msü), milli savunma bakanlığı (msb), asker
Abdulkadir Selvi: Harbiyeli de aldanır, yeni Harbiyeliler aldanmasın diye yazdım
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde mezun olan teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmasını "korsan yemin" olarak adlandırdı ve "Harbiyeli de aldanır, yeni Harbiyeliler aldanmasın diye yazdım" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında şunları söyledi
:
"Dönem birincisi Ebru teğmenin liderliğinde “korsan yemin” yapılıyor. Bu kameraya kaydediliyor. Sonra servis ediliyor. Geçmişte, “Genç subaylar rahatsız” manşetlerini atan gazeteler ise bunları manşetlerinden paylaşıyorlar. Emekli subaylar günlerdir TSK içinden yalan, yanlış bilgiler servis ediyor. Bu süreci yönetmeye çalışanlar var"
Selvi yazısının sonunda Harbiyelileri de uyardı:
"Unutmayın, 27 Mayıs’ın parolası “Harbiyeli Aldanmaz”dı. Ama Harbiyeli aldandı. Yeni Harbiyeliler aldanmasın diye yazdım bu yazıyı..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşananlardan rahatsız olduğunu savunan Selvi, "Bunlar rahatsız edici işler. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu olaydan dolayı rahatsızlık duyduğu ifade ediliyor. Türk ordusu başarılarıyla tartışılmayı ve alkışlanmayı hak ediyor. Ama bu tür askeri vesayet dönemlerinin ruhunu yansıtan eylemler bu başarılara gölge düşürüyor" ifadelerini kullandı.