https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/abdulkadir-selvi-harbiyeli-de-aldanir-yeni-harbiyeliler-aldanmasin-diye-yazdim-1087617106.html

Abdulkadir Selvi: Harbiyeli de aldanır, yeni Harbiyeliler aldanmasın diye yazdım

Abdulkadir Selvi: Harbiyeli de aldanır, yeni Harbiyeliler aldanmasın diye yazdım

Sputnik Türkiye

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde mezun olan teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmasını... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T09:27+0300

2024-09-04T09:27+0300

2024-09-04T09:27+0300

türkiye

harbiye

tsk

milli savunma üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı (msü)

milli savunma bakanlığı (msb)

asker

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında şunları söyledi:Selvi yazısının sonunda Harbiyelileri de uyardı:Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşananlardan rahatsız olduğunu savunan Selvi, "Bunlar rahatsız edici işler. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu olaydan dolayı rahatsızlık duyduğu ifade ediliyor. Türk ordusu başarılarıyla tartışılmayı ve alkışlanmayı hak ediyor. Ama bu tür askeri vesayet dönemlerinin ruhunu yansıtan eylemler bu başarılara gölge düşürüyor" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/tsk-tarihinde-ilk-bu-yil-kara-hava-ve-deniz-harp-okullari-birincileri-kadin-tegmenler-oldu-1087527636.html

türkiye

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harbiye, tsk, milli savunma üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı (msü), milli savunma bakanlığı (msb), asker