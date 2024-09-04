https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/abdde-filistin-asilli-3-yasindaki-cocugu-havuzda-bogmaya-calisan-amerikali-kadin-suclu-bulundu-1087630921.html
ABD'de Filistin asıllı 3 yaşındaki çocuğu havuzda boğmaya çalışan Amerikalı kadın suçlu bulundu
ABD'de Filistin asıllı 3 yaşındaki çocuğu havuzda boğmaya çalışan Amerikalı kadın suçlu bulundu
Sputnik Türkiye
ABD'nin Texas eyaletinde Filistin asıllı 3 yaşındaki çocuğu boğmaya çalışan bir kadın, çıkarıldığı mahkemede jüri tarafından suçlu bulundu. 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T12:37+0300
2024-09-04T12:37+0300
2024-09-04T12:37+0300
dünya
abd
israil-filistin
nefret ve ayrımcılık suçu
texas
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ABD Texas'ta Mayıs ayında, üç yaşındaki bir kız çocuğunu boğmaya çalışan kadının mahkeme kararı çıktı.ABD'li Elizabeth Wolf, 3 yaşındaki Filistin asıllı bir kızı yüzme havuzunda boğma girişiminde bulunmuş, ve cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. 'Cinayete teşebbüs ve 15 yaşından küçük bir çocuğu bilinçli olarak yaralama' ve 'nefret suçundan' yargılandığı mahkemede jüri tarafından suçlu bulduğunu açıkladı.'Irkçı söylemlerde bulunarak çocuklara saldırmıştı'19 Mayıs 2024'te gerçekleşen olayda Filistin asıllı anne ile 3 ve 6 yaşındaki iki çocuğu, yaşadıkları apartman kompleksinin havuzuna girerken, ABD'li Elizabeth Wolf ile karşılaştıklarını bildirmişlerdi. ABD'li kadının 'ırkçı söylemlerde' bulunarak çocuklara saldırdığı iddia edilmişti.Anne ve çocukları olay yerinde bulunan başka birisi tarafından kurtarılırken, ABD'li kadın gözaltına alınmıştı.Gazze'de başlayan savaş sonrası birçok farklı bölgede 'saldırıların' meydana geldiği bildirildiGazze'de savaşın başlamasından bu yana insan hakları savunucuları Filistinli Amerikalılara, Müslümanlara, Araplara ve Yahudilere yönelik yapılan tehditler konusunda uyarılarda bulunuyor.Kasım ayı sonlarına doğru meydana gelen bir olayda, ABD'nin Vermont kentinde bulunan bir üniversite kampüsü yakınlarında 20'li yaşlarında olduğu belirlenen 3 Filistinli vurularak yaralanmıştı.ABD'nin Illinois eyaletinde meydana gelen başka bir olayda 71 yaşındaki bir adam, altı yaşında bir Filistin- Amerikalı bir çocuğu bıçaklayarak öldürmüş, çocuğun annesini ağır yaralamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/hamas-abdnin-olasi-ateskes-teklifinin-neyi-hedefledigini-acikladi-1087615437.html
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abd, israil-filistin, nefret ve ayrımcılık suçu, texas
abd, israil-filistin, nefret ve ayrımcılık suçu, texas
ABD'de Filistin asıllı 3 yaşındaki çocuğu havuzda boğmaya çalışan Amerikalı kadın suçlu bulundu
ABD'nin Texas eyaletinde Filistin asıllı 3 yaşındaki çocuğu boğmaya çalışan bir kadın, çıkarıldığı mahkemede jüri tarafından suçlu bulundu.
ABD Texas'ta Mayıs ayında, üç yaşındaki bir kız çocuğunu boğmaya çalışan kadının mahkeme kararı çıktı.
ABD'li Elizabeth Wolf, 3 yaşındaki Filistin asıllı bir kızı yüzme havuzunda boğma girişiminde bulunmuş, ve cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. 'Cinayete teşebbüs ve 15 yaşından küçük bir çocuğu bilinçli olarak yaralama' ve 'nefret suçundan' yargılandığı mahkemede jüri tarafından suçlu bulduğunu açıkladı.
'Irkçı söylemlerde bulunarak çocuklara saldırmıştı'
19 Mayıs 2024'te gerçekleşen olayda Filistin asıllı anne ile 3 ve 6 yaşındaki iki çocuğu, yaşadıkları apartman kompleksinin havuzuna girerken, ABD'li Elizabeth Wolf ile karşılaştıklarını bildirmişlerdi. ABD'li kadının 'ırkçı söylemlerde' bulunarak çocuklara saldırdığı iddia edilmişti.
Anne ve çocukları olay yerinde bulunan başka birisi tarafından kurtarılırken, ABD'li kadın gözaltına alınmıştı.
Gazze'de başlayan savaş sonrası birçok farklı bölgede 'saldırıların' meydana geldiği bildirildi
Gazze'de savaşın başlamasından bu yana insan hakları savunucuları Filistinli Amerikalılara, Müslümanlara, Araplara ve Yahudilere yönelik yapılan tehditler konusunda uyarılarda bulunuyor.
Kasım ayı sonlarına doğru meydana gelen bir olayda, ABD'nin Vermont kentinde bulunan bir üniversite kampüsü yakınlarında 20'li yaşlarında olduğu belirlenen 3 Filistinli vurularak yaralanmıştı.
ABD'nin Illinois eyaletinde meydana gelen başka bir olayda 71 yaşındaki bir adam, altı yaşında bir Filistin- Amerikalı bir çocuğu bıçaklayarak öldürmüş, çocuğun annesini ağır yaralamıştı.