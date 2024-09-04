https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/abd-disisleri-rossiya-segodnya-medya-grubunun-abddeki-calisanlari-ve-mal-varliklari-hakkinda-bilgi-1087660075.html
ABD Dışişleri: Rossiya Segodnya medya grubunun, ABD'deki çalışanları ve mal varlıkları hakkında bilgi vermesi gerekecek
ABD Dışişleri: Rossiya Segodnya medya grubunun, ABD'deki çalışanları ve mal varlıkları hakkında bilgi vermesi gerekecek
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşlarının ABD'deki çalışanları ve mal varlıkları hakkında bilgi vermesi... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T23:28+0300
2024-09-04T23:28+0300
2024-09-04T23:27+0300
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abd hazine bakanlığı
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller düzenlediği basın toplantısında, Hazine Bakanlığı’nın yaptırım uyguladığı Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşlarının ABD'deki çalışanları ve mal varlıkları hakkında bilgi vermesi gerekeceğini; Amerikalı yetkililerin vize kısıtlamaları uygulanan çalışanların isimlerini açıklamayacağını söyledi.Miller, “Dışişleri Bakanlığı, Rossiya Segodnya ve bağlı kuruluşları RIA Novosti, TV-Novosti, Ruptly ve Sputnik, Rusya Federasyonu hükümeti tarafından kontrol edildiklerinden yabancı misyon olarak işlev görmeleri gerektiğine karar verdi. Yabancı Misyon Yasası uyarınca, ABD'de çalışan personel ve mal varlıkları hakkında bakanlığa bildirimde bulunmaları gerekecek” dedi.Miller, ABD'nin Rossiya Segodnya ve RIA Novosti'ye yönelik yaptırımlarla bağlantılı olarak vize kısıtlaması getirilen kişilerin isimlerini açıklamayacağını vurguladı.Daha önce ABD Hazine Bakanlığı, ABD'nin Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşları RIA Novosti, Russia Today (RT), Sputnik ve Ruptly'ye yaptırım uyguladığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/abdden-rossiya-segodnya-medya-grubuna-yaptirim-1087655769.html
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abd dışişleri bakanlığı, abd hazine bakanlığı, yaptırım, rossiya segodnya, sputnik, ria novosti, mathew miller
abd dışişleri bakanlığı, abd hazine bakanlığı, yaptırım, rossiya segodnya, sputnik, ria novosti, mathew miller
ABD Dışişleri: Rossiya Segodnya medya grubunun, ABD'deki çalışanları ve mal varlıkları hakkında bilgi vermesi gerekecek
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşlarının ABD'deki çalışanları ve mal varlıkları hakkında bilgi vermesi gerekeceğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller düzenlediği basın toplantısında, Hazine Bakanlığı’nın yaptırım uyguladığı Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşlarının ABD'deki çalışanları ve mal varlıkları hakkında bilgi vermesi gerekeceğini; Amerikalı yetkililerin vize kısıtlamaları uygulanan çalışanların isimlerini açıklamayacağını söyledi.
Miller, “Dışişleri Bakanlığı, Rossiya Segodnya ve bağlı kuruluşları RIA Novosti, TV-Novosti, Ruptly ve Sputnik, Rusya Federasyonu hükümeti tarafından kontrol edildiklerinden yabancı misyon olarak işlev görmeleri gerektiğine karar verdi. Yabancı Misyon Yasası uyarınca, ABD'de çalışan personel ve mal varlıkları hakkında bakanlığa bildirimde bulunmaları gerekecek” dedi.
Miller, ABD'nin Rossiya Segodnya ve RIA Novosti'ye yönelik yaptırımlarla bağlantılı olarak vize kısıtlaması getirilen kişilerin isimlerini açıklamayacağını vurguladı.
Daha önce ABD Hazine Bakanlığı, ABD'nin Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşları RIA Novosti, Russia Today (RT), Sputnik ve Ruptly'ye yaptırım uyguladığını açıklamıştı.