https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/abd-baskani-biden-gizli-servis-kalabalik-yerlere-gitmeme-izin-vermiyor-1087644621.html

ABD Başkanı Biden: Gizli Servis, kalabalık yerlere gitmeme izin vermiyor

ABD Başkanı Biden: Gizli Servis, kalabalık yerlere gitmeme izin vermiyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Biden, Gizli Servis'in, 'çok tehlikeli olduğu gerekçesiyle' kendisinin kalabalık yerlere gitmesine izin vermediğini söyledi. 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T16:47+0300

2024-09-04T16:47+0300

2024-09-04T16:47+0300

dünya

abd

joe biden

beyaz saray

gizli servis

sokağa çıkma yasağı

karine jean-pierre

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ABD Devlet Başkanı Joe Biden Delaware eyaletinde geçirdiği tatilin ardından Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.Burada yaptığı konuşmasında Biden, "Kalabalıklara yaklaşamamam dışında artık kendimi iyi hissediyorum. Gizli Servis bana izin vermiyor" diyerek "Zira çok tehlikeli olduğunu söylediler" açıklamasında bulundu.Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre basın toplantısında söz konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruya ise yanıt vermekten kaçındı.Jean-Pierre gazetecilere yaptığı açıklamada, “Sizi Gizli Servis'e yönlendiriyorum. Başkan'ın güvenliği söz konusu olduğunda bu konuda konuşamam, Gizli Servis'e gitmeniz gerekiyor” cümlelerini kaydetti.Biden'ın söz konusu açıklamayı ypatığı videosu sosyal medyada viral olurken, özellikle Cumhuriyetçi hesapların Biden'ın bu sözlerini yoğun şekilde kullandığı görüldü.

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abd, joe biden, beyaz saray, gizli servis, sokağa çıkma yasağı, karine jean-pierre