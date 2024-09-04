https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/920-bin-kuzey-koreli-unicef-destegiyle-asilanacak-1087624922.html

920 bin Kuzey Koreli, UNICEF desteğiyle aşılanacak

920 bin Kuzey Koreli, UNICEF desteğiyle aşılanacak

Sputnik Türkiye

UNICEF'in yardımıyla Kuzey Koreli 800 binden fazla çocuk ve 120 binden fazla hamile kadının temel aşıları yapılacak. Pandemi sonrası Kuzey Kore'de aşılama... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T10:51+0300

2024-09-04T10:51+0300

2024-09-04T10:51+0300

dünya

aşı

kızamık

unicef

birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu (unicef)

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Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) desteğiyle çocuklar ve hamile kadınlar için ülke çapında aşılama kampanyası başlattı.Covid-19 salgını nedeniyle difteri, kızamık, kızamıkçık ve hepatit dahil olmak üzere hayat kurtarıcı aşıları durduran Kuzey Kore'de, UNICEF Salı günü yaptığı açıklamayla 800 binden fazla çocuğu ve 120 bin hamile kadını aşılamaya başlayacaklarını duyurdu.UNICEF'in verilerine göre, Covid-19 salgını, Kuzey Kore'deki aşılama oranında önemli bir düşüşe neden oldu. Pandemiden önce yüzde 96 ve üstü oranında olan aşılamanın, 2021 yılının ortalarında yüzde 42'nin altına düştüğü ve sayısız çocuğu ölümcül hastalıklara yakalanma riskiyle karşı karşıya bıraktığı duyuruldu.Temmuz ayında 4 milyondan fazla doz aşı gönderildiTemmuz ayında aşılama programını başlatmak için Kuzey Kore'ye 4 milyondan fazla doz temel aşı teslim edildiğini söyleyen UNICEF, gönderilen dozlardan 2 milyonunun, aşılama kampanyasında kullanılacağını, geri kalanının ise rutin aşılamayı desteklemek için ülke içindeki sağlık merkezlerine dağıtılacağını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/gazzede-bulasici-olan-cocuk-felci-hastaligi-kapsaminda-640-bin-cocuk-asilanacak-1087546226.html

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Sputnik Türkiye

aşı, kızamık, unicef, birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu (unicef)