https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/920-bin-kuzey-koreli-unicef-destegiyle-asilanacak-1087624922.html
920 bin Kuzey Koreli, UNICEF desteğiyle aşılanacak
920 bin Kuzey Koreli, UNICEF desteğiyle aşılanacak
Sputnik Türkiye
UNICEF'in yardımıyla Kuzey Koreli 800 binden fazla çocuk ve 120 binden fazla hamile kadının temel aşıları yapılacak. Pandemi sonrası Kuzey Kore'de aşılama... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T10:51+0300
2024-09-04T10:51+0300
2024-09-04T10:51+0300
dünya
aşı
kızamık
unicef
birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu (unicef)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/0a/1059772483_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_379816137a6b262edcaceaafa9a25437.jpg
Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) desteğiyle çocuklar ve hamile kadınlar için ülke çapında aşılama kampanyası başlattı.Covid-19 salgını nedeniyle difteri, kızamık, kızamıkçık ve hepatit dahil olmak üzere hayat kurtarıcı aşıları durduran Kuzey Kore'de, UNICEF Salı günü yaptığı açıklamayla 800 binden fazla çocuğu ve 120 bin hamile kadını aşılamaya başlayacaklarını duyurdu.UNICEF'in verilerine göre, Covid-19 salgını, Kuzey Kore'deki aşılama oranında önemli bir düşüşe neden oldu. Pandemiden önce yüzde 96 ve üstü oranında olan aşılamanın, 2021 yılının ortalarında yüzde 42'nin altına düştüğü ve sayısız çocuğu ölümcül hastalıklara yakalanma riskiyle karşı karşıya bıraktığı duyuruldu.Temmuz ayında 4 milyondan fazla doz aşı gönderildiTemmuz ayında aşılama programını başlatmak için Kuzey Kore'ye 4 milyondan fazla doz temel aşı teslim edildiğini söyleyen UNICEF, gönderilen dozlardan 2 milyonunun, aşılama kampanyasında kullanılacağını, geri kalanının ise rutin aşılamayı desteklemek için ülke içindeki sağlık merkezlerine dağıtılacağını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/gazzede-bulasici-olan-cocuk-felci-hastaligi-kapsaminda-640-bin-cocuk-asilanacak-1087546226.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/0a/1059772483_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_280571b7bc39d229ea3c888d76509827.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
aşı, kızamık, unicef, birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu (unicef)
aşı, kızamık, unicef, birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu (unicef)
920 bin Kuzey Koreli, UNICEF desteğiyle aşılanacak
UNICEF'in yardımıyla Kuzey Koreli 800 binden fazla çocuk ve 120 binden fazla hamile kadının temel aşıları yapılacak. Pandemi sonrası Kuzey Kore'de aşılama oranının düşmesiyle birlikte telafi aşılamalarının başlayacağı duyuruldu.
Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) desteğiyle çocuklar ve hamile kadınlar için ülke çapında aşılama kampanyası başlattı.
Covid-19 salgını nedeniyle difteri, kızamık, kızamıkçık ve hepatit dahil olmak üzere hayat kurtarıcı aşıları durduran Kuzey Kore'de, UNICEF Salı günü yaptığı açıklamayla 800 binden fazla çocuğu ve 120 bin hamile kadını aşılamaya başlayacaklarını duyurdu.
UNICEF'in verilerine göre, Covid-19 salgını, Kuzey Kore'deki aşılama oranında önemli bir düşüşe neden oldu. Pandemiden önce yüzde 96 ve üstü oranında olan aşılamanın, 2021 yılının ortalarında yüzde 42'nin altına düştüğü ve sayısız çocuğu ölümcül hastalıklara yakalanma riskiyle karşı karşıya bıraktığı duyuruldu.
Temmuz ayında 4 milyondan fazla doz aşı gönderildi
Temmuz ayında aşılama programını başlatmak için Kuzey Kore'ye 4 milyondan fazla doz temel aşı teslim edildiğini söyleyen UNICEF, gönderilen dozlardan 2 milyonunun, aşılama kampanyasında kullanılacağını, geri kalanının ise rutin aşılamayı desteklemek için ülke içindeki sağlık merkezlerine dağıtılacağını duyurdu.