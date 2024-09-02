https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/gazzede-bulasici-olan-cocuk-felci-hastaligi-kapsaminda-640-bin-cocuk-asilanacak-1087546226.html
Gazze’de bulaşıcı olan çocuk felci hastalığı kapsamında 640 bin çocuk aşılanacak
Gazze’de bulaşıcı olan çocuk felci hastalığı kapsamında 640 bin çocuk aşılanacak
Sputnik Türkiye
Gazze'de kıtlık ve açlık gibi sorunlarla uğraşılırken, bulaşıcı olarak bilinen ve felce sebep olan çocuk felci hastalığına karşı BM, ilk günde 87 bin çocuğun... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T16:05+0300
2024-09-02T16:05+0300
2024-09-02T16:05+0300
israil- filistin çatışması
gazze
gazze şeridi
çocuk
çocuk felci
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Birleşiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi’nde başlatılan çocuk felci aşı kampanyasının ilk gününde 87 binden fazla çocuğun aşılandığı kaydedildi. Gazze Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Müdürü Moussa Abed, Gazze Şeridi’nde çocuk felci vakasının görülmesinin ardından aşılama kampanyasının başladığını bildirmişti.'Çocukların en çok ihtiyaç duyduğu şey ateşkes'Bugün yapılan açıklamada Gazze’de yürütülen aşı kampanyasında 87 binden fazla çocuğa çocuk felci aşının ilk dozunun yapıldığını duyurdu. UNRWA sosyal medyadan yapılan açıklamada, “Çocuklara bu önemli aşıyı sağlamak için çabalar devam ediyor, ancak en çok ihtiyaç duydukları şey ateşkes” ifadeleri kullanıldı. 640 bin çocuğun aşılanması planlanıyorOkullar, hastaneler ve tıp merkezleri de dahil olmak üzere 160 noktada gerçekleştirilirken aşı kampanyasının 17 Eylül’e başlayacak ikinci turunda 640 bin çocuğun aşılanması hedefleniyor. İsrail, Perşembe günü en az 2 bin 700 sağlık çalışanının 10 yaşına kadar ola çocukların en az yüzde 90’ının aşılanması için Gazze’nin belirli bölgelerinde çatışmalara günde 8 saat olmak üzere 3 gün ara verilmesini kabul etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/israil-isci-mahkemesi-grevi-sona-erdirme-karari-verdi-1087545333.html
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gazze, gazze şeridi, çocuk, çocuk felci
gazze, gazze şeridi, çocuk, çocuk felci
Gazze’de bulaşıcı olan çocuk felci hastalığı kapsamında 640 bin çocuk aşılanacak
Gazze'de kıtlık ve açlık gibi sorunlarla uğraşılırken, bulaşıcı olarak bilinen ve felce sebep olan çocuk felci hastalığına karşı BM, ilk günde 87 bin çocuğun aşılandığını vurguladı.
Birleşiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi’nde başlatılan çocuk felci aşı kampanyasının ilk gününde 87 binden fazla çocuğun aşılandığı kaydedildi.
Gazze Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Müdürü Moussa Abed, Gazze Şeridi’nde çocuk felci vakasının görülmesinin ardından aşılama kampanyasının başladığını bildirmişti.
'Çocukların en çok ihtiyaç duyduğu şey ateşkes'
Bugün yapılan açıklamada Gazze’de yürütülen aşı kampanyasında 87 binden fazla çocuğa çocuk felci aşının ilk dozunun yapıldığını duyurdu. UNRWA sosyal medyadan yapılan açıklamada, “Çocuklara bu önemli aşıyı sağlamak için çabalar devam ediyor, ancak en çok ihtiyaç duydukları şey ateşkes” ifadeleri kullanıldı.
640 bin çocuğun aşılanması planlanıyor
Okullar, hastaneler ve tıp merkezleri de dahil olmak üzere 160 noktada gerçekleştirilirken aşı kampanyasının 17 Eylül’e başlayacak ikinci turunda 640 bin çocuğun aşılanması hedefleniyor.
İsrail, Perşembe günü en az 2 bin 700 sağlık çalışanının 10 yaşına kadar ola çocukların en az yüzde 90’ının aşılanması için Gazze’nin belirli bölgelerinde çatışmalara günde 8 saat olmak üzere 3 gün ara verilmesini kabul etmişti.