https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/11-yasindaki-cocuk-eski-belediye-baskanini-ve-kizini-oldurdugunu-itiraf-etti-1087637402.html

11 yaşındaki çocuk, eski belediye başkanını ve kızını öldürdüğünü itiraf etti

11 yaşındaki çocuk, eski belediye başkanını ve kızını öldürdüğünü itiraf etti

Sputnik Türkiye

ABD'de 11 yaşındaki bir çocuk, akrabası olan eski belediye başkanı ve kızını öldürdüğünü itiraf etti. Polis, olayın neden gerçekleştiği konusunda araştırma... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T14:48+0300

2024-09-04T14:48+0300

2024-09-04T14:59+0300

dünya

abd

louisiana

cinayet

suçlu

mahkeme

belediye başkanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/02/1055259723_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_235d2dd67576e47a9a8594e361903211.jpg

ABD Lousiana eyaletinde eskiden belediye başkanlığı yapan 82 yaşındaki Joe Cornelius Sr. ve 31 yaşındaki Keisha Miles evlerinde ölü bulundu.Yetkililer tarafından kimliği açıklanmayan ancak ölen belediye başkanının akrabası olduğu söylenen 11 yaşındaki bir çocuğun eski başkan Cornelius ve kızını öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi. Her ikisinin cesedi Pazar sabahı birden fazla kurşun yarasıyla evlerinde bulundu.'Silah seslerinin duyulmasından önce kredi kartı harcamaları konusunda tartıştıkları iddiası'Gazetecilere konuşan komşular, 'Cornelius ve çocuk arasında video oyunları için kredi kartından yapılan harcamalar konusunda bir tartışma çıktığını ve daha sonra birden fazla silah sesi duyduklarını' söyledi.Pazar sabahı polise yapılan ihbarda kimliği belirlenemeyen birisinin polisi arayıp, kuzeydeki Minden şehrinde bir evde iki ölünün olduğunu söylediği açıklandı. Polisin olay yerine gelmesiyle Cornelius ve kızının cesetleriyle karşılaştıklarını ve o sırada 11 yaşındaki çocuğunda olay yerinde olduğu bildirdi.'Çocuğun açıklamaları mantıklı gelmedi'Şerif Jared McIver, çocuğun 'ilk başta söylediklerinin mantıklı gelmediğini' daha sonra yetişkin bir akrabanın yanında sorgulanırken cinayetleri itiraf ettiği bildirdi. Çocuğun Salı günü, iki adet 'birinci dereceden cinayet' suçundan tutuklandığı duyuruldu.Louisiana yasası, 14 yaşından büyük gençlerin birinci derece cinayet ve diğer belirtilen şiddet suçlarında yetişkinler gibi yargılanmasına izin veriyor. Yetkililer, çocuğun 14 yaşından küçük olduğu için 'mevcut suçlamalardan mahkumiyetinin 21 yaşına kadar bir gençlik tesisinde tutulmasıyla sonuçlanabileceğini' söyledi.Polisler, Cornelius ve kızının, evde bulunan iki silahla öldürüldüğünden şüpheleniyor. 11 yaşındaki çocuğun suçunu kabul ettiği açıklansa da 'eylemi neden gerçekleştirdiği ve silahlara nasıl ulaştığı konusunda araştırmaların devam ettiğini' duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/abdde-filistin-asilli-3-yasindaki-cocugu-havuzda-bogmaya-calisan-amerikali-kadin-suclu-bulundu-1087630921.html

louisiana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, louisiana, cinayet, suçlu, mahkeme, belediye başkanı